В Курской области остановили внутренние поставки и экспорт опасного зерна

В Курской области остановили экспорт и внутренние поставки почти 55 тысяч тонн опасного зерна. Нарушения обнаружили сотрудники Россельхознадзора во время проверок продукции перед отгрузкой.
Один из случаев зафиксировали в июле на предприятии ООО "АПК Красная поляна". Компания планировала отправить 27 партий фуражной кукурузы общим весом 1080 тонн. Лабораторный анализ показал, что зерно заражено вредителями — короткоусым мукоедом и складским скрытноеда.
Такое состояние продукции говорит о том, что на складах нарушили правила хранения. Если пустить такое зерно в оборот, оно может заразить соседние партии и склады других хозяйств. В итоге предприятию вынесли предостережение, а отгрузку кукурузы заблокировали.
|Показатель
|Значение
|Общий объем заблокированного зерна
|54,8 тыс. тонн
|Объем кукурузы от ООО "АПК Красная поляна"
|1080 тонн (27 партий)
|Причина запрета
|Заражение вредителями (мукоед, скрытноед)
"Обнаруженные насекомые свидетельствуют о нарушениях условий хранения зерна и создают риск его дальнейшего заражения", — отметили специалисты Россельхознадзора.
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