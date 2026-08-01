В Курской области остановили внутренние поставки и экспорт опасного зерна

В Курской области остановили экспорт и внутренние поставки почти 55 тысяч тонн опасного зерна. Нарушения обнаружили сотрудники Россельхознадзора во время проверок продукции перед отгрузкой.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля

Один из случаев зафиксировали в июле на предприятии ООО "АПК Красная поляна". Компания планировала отправить 27 партий фуражной кукурузы общим весом 1080 тонн. Лабораторный анализ показал, что зерно заражено вредителями — короткоусым мукоедом и складским скрытноеда.

Такое состояние продукции говорит о том, что на складах нарушили правила хранения. Если пустить такое зерно в оборот, оно может заразить соседние партии и склады других хозяйств. В итоге предприятию вынесли предостережение, а отгрузку кукурузы заблокировали.

Показатель Значение Общий объем заблокированного зерна 54,8 тыс. тонн Объем кукурузы от ООО "АПК Красная поляна" 1080 тонн (27 партий) Причина запрета Заражение вредителями (мукоед, скрытноед)

"Обнаруженные насекомые свидетельствуют о нарушениях условий хранения зерна и создают риск его дальнейшего заражения", — отметили специалисты Россельхознадзора.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов