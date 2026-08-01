В Дагестане полицию просят восстановить ограничения на аварийном Красном мосту

Группа людей самовольно демонтировала ограждения на аварийном Красном мосту в Дагестане, открыв проезд для транспорта. О происшествии сообщили в "Дагестанавтодоре".
Инцидент произошел 31 июля на дороге, соединяющей границу Чеченской Республики с Ботлихом, Хунзахом и Араканской площадкой (участок км 133+082). Движение по мосту запрещено приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики из-за критического состояния конструкции.
"Мост находится в аварийном состоянии и движение по нему запрещено", — напомнили в "Дагестанавтодоре".
Дорожники обратились в полицию с просьбой помочь восстановить ограничения. Самовольный проезд создает прямую угрозу безопасности водителей и пассажиров, так как конструкция может обрушиться под нагрузкой.
Специалисты планируют начать аварийно-восстановительные работы на объекте в ближайшее время. Путь по этому маршруту закрыт с 14 июля.
|Объект
|Статус и сроки
|Красный мост (км 133+082)
|Закрыт с 14 июля, состояние аварийное
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