В Дагестане полицию просят восстановить ограничения на аварийном Красном мосту

Группа людей самовольно демонтировала ограждения на аварийном Красном мосту в Дагестане, открыв проезд для транспорта. О происшествии сообщили в "Дагестанавтодоре".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорога в тумане

Инцидент произошел 31 июля на дороге, соединяющей границу Чеченской Республики с Ботлихом, Хунзахом и Араканской площадкой (участок км 133+082). Движение по мосту запрещено приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики из-за критического состояния конструкции.

"Мост находится в аварийном состоянии и движение по нему запрещено", — напомнили в "Дагестанавтодоре".

Дорожники обратились в полицию с просьбой помочь восстановить ограничения. Самовольный проезд создает прямую угрозу безопасности водителей и пассажиров, так как конструкция может обрушиться под нагрузкой.

Специалисты планируют начать аварийно-восстановительные работы на объекте в ближайшее время. Путь по этому маршруту закрыт с 14 июля.

Объект Статус и сроки Красный мост (км 133+082) Закрыт с 14 июля, состояние аварийное