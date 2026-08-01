Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Коми начали прием заявок на музыкальный фестиваль с особыми правилами для нейросетей
В Орловской области усилили автоматический контроль за соблюдением ПДД
Три бренда из Оренбурга понесли убытки из-за атак БПЛА на склады Wildberries
Россельхознадзор выявил незаконное распыление пестицидов с воздуха на Ставрополье
Следственный комитет проверяет статью о халатности из-за аварии в депо Окуловки
Областной больница Новосибирска временно прекращает работу перинатального центра
В Зеленодольске восстанавливают исторический квартал "Полукамушки"
Цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли в Белгородской области
Между Уфой и Екатеринбургом запускают новый автобусный маршрут

Маршрут трамвая № 4 в Ростове-на-Дону полностью остановлен после урагана

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Общественный электротранспорт Ростова-на-Дону до сих пор не вернулся к привычному графику после урагана. Спустя неделю часть троллейбусных и трамвайных линий остаются отключенными или работают в ограниченном режиме.

Трамвай «Богатырь»
Фото: YouTube: Трамвай "Богатырь" (71-923) Борт №0201 by Транспорт в истории, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Трамвай «Богатырь»

Сильнее всего пострадали троллейбусы: из семи маршрутов на линию вышли только № 2 и № 17. Остальные пять линий стоят из-за обрывов контактной сети.

С трамваями ситуация сложнее — здесь часть транспорта следует по сокращенным схемам. Полностью функционируют маршруты № 6 и № 7. Трамвай № 1 сейчас ходит от Главного железнодорожного вокзала до депо на 36-й Линии, а десятка курсирует от Сельмаша до площади Химиков (улица Текучева). Маршрут № 4 полностью остановлен.

Вид транспорта Статус работы на 1 августа
Троллейбусы Работают только № 2 и № 17; остальные пять отключены.
Трамваи Полный график у № 6 и № 7. Маршруты № 1 и № 10 — сокращенно. № 4 не работает.
Электробусы Работают в полном объеме.

Сроки завершения ремонта электросетей и возвращения транспорта на все привычные участки пока не называли.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Приграничный инцидент в Сеуте оказался тщательно спланированной акцией
Евросоюз
Приграничный инцидент в Сеуте оказался тщательно спланированной акцией
Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений
Советы
Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Последние материалы
Жители 42 аварийных домов в селе Сарайшык будут переселены в новые микрорайоны
Тува превращается в один из растущих индустриальных центров Сибири
Грядка после картофеля осталась пустой? Земля может отомстить уже к следующему сезону
Жители районов Ростовской области временно останутся без ТВ и радио
Минтранс Дагестана завершит ремонт участка дороги Чалда — Карадах к 2027 году
В Ивангороде открылась новая государственная ветеринарная станция
МЧС Курской области проверяет состояние электропроводки в зданиях для голосования
Врачи из Ульяновска осмотрели почти 50 детей в рамках выезда в Карсунский район
Житель Минска получил два месяца ареста за кражу водки и арахиса
Жителей Шымкента и Алматы ждет жара до 39 градусов в воскресенье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.