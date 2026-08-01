Маршрут трамвая № 4 в Ростове-на-Дону полностью остановлен после урагана

Общественный электротранспорт Ростова-на-Дону до сих пор не вернулся к привычному графику после урагана. Спустя неделю часть троллейбусных и трамвайных линий остаются отключенными или работают в ограниченном режиме.

Фото: YouTube: Трамвай "Богатырь" (71-923) Борт №0201 by Транспорт в истории, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Трамвай «Богатырь»

Сильнее всего пострадали троллейбусы: из семи маршрутов на линию вышли только № 2 и № 17. Остальные пять линий стоят из-за обрывов контактной сети.

С трамваями ситуация сложнее — здесь часть транспорта следует по сокращенным схемам. Полностью функционируют маршруты № 6 и № 7. Трамвай № 1 сейчас ходит от Главного железнодорожного вокзала до депо на 36-й Линии, а десятка курсирует от Сельмаша до площади Химиков (улица Текучева). Маршрут № 4 полностью остановлен.

Вид транспорта Статус работы на 1 августа Троллейбусы Работают только № 2 и № 17; остальные пять отключены. Трамваи Полный график у № 6 и № 7. Маршруты № 1 и № 10 — сокращенно. № 4 не работает. Электробусы Работают в полном объеме.

Сроки завершения ремонта электросетей и возвращения транспорта на все привычные участки пока не называли.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова