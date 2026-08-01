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В Коми начали прием заявок на музыкальный фестиваль с особыми правилами для нейросетей

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Республике Коми начали принимать заявки на фестиваль современной коми песни "Василей-2027". В этом году организаторы впервые официально определили статус произведений, созданных с помощью нейросетей: такие песни могут участвовать в смотре, но не претендуют на главные награды.

Воркута
Фото: commons.wikimedia.org by f-Lars, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Воркута

Авторы песен, написанных с использованием искусственного интеллекта, не будут соревноваться в основном конкурсе наравне с традиционным творчеством. Однако жюри может отметить такие работы специальным призом.

Подать заявку могут композиторы, поэты, а также солисты и коллективы (до 15 человек) старше 16 лет. К рассмотрению принимают песни на коми языке, написанные за последние три года. Главное условие — произведение не должно было занимать призовые места в республиканских конкурсах или проходить во второй тур "Василей" ранее.

Этап и условие Сроки и требования
Прием заявок До 30 сентября (нужны клавир, текст, перевод и запись)
Отборочный тур С 1 по 22 октября
Финал фестиваля 13 января, село Усть-Кулом

Программа "Василей" включает творческие лаборатории и гала-концерт. В финальный тур жюри отберет не более 15 композиций.

Для местного музыканта или поэта фестиваль остается одной из главных площадок по сохранению языка через современную культуру. В прошлом сезоне Гран-при получила песня "Ме коркö ставсö тэныд висьтала" ("Я когда-нибудь все тебе расскажу"), которую исполнил Дмитрий Уляшев на музыку Алексея Гена и слова Евгения Козлова.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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