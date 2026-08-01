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В Орловской области усилили автоматический контроль за соблюдением ПДД

Россия » Центр » Орел

В Троснянском районе Орловской области установили новый комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД. Камеры заработали на 431-м километре трассы "Москва — Харьков", сообщает региональный Департамент дорожного хозяйства.

Автомагистраль с камерами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомагистраль с камерами

На этом участке смонтировали систему "Призма-М". Оборудование работает в многоцелевом режиме: оно фиксирует превышение скоростного лимита и выезды на встречную полосу. Кроме того, комплекс определяет водителей, которые едут без пристегнутого ремня безопасности.

Параметр Данные
Модель комплекса "Призма-М"
Место установки Трасса "Москва — Харьков", 431-й км (Троснянский район)
Типы фиксируемых нарушений Скорость, встречная полоса, ремень безопасности

Для водителей, проезжающих через Троснянский район, это означает усиление контроля на одном из ключевых участков региональной дорожной сети. Автоматизация фиксации позволяет снизить риск аварийности на трассе за счет сдерживания нарушителей.

Ранее подобные меры приняли в Орле: на улице Октябрьской, возле сквера Гуртьева, запустили систему "Поток-ПДД". Эта камера следит за тем, чтобы автомобилисты пропускали пешеходов на нерегулируемом переходе.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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