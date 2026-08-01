Три бренда из Оренбурга понесли убытки из-за атак БПЛА на склады Wildberries

Три оренбургских бренда понесли серьезные убытки из-за атак беспилотников на логистические центры Wildberries. В результате пожаров на складах маркетплейса сгорели значительные партии товаров местных производителей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Промышленное здание в поле

Пострадавшими оказались компании SiLisa (постельное белье), "Швейные истории" (одежда для новорожденных) и ROCK-LAB (школьная форма). Городская администрация призвала жителей поддержать предпринимателей, которые ранее сами помогали горожанам во время паводков и поддерживали онкобольных.

"Нашим землякам сейчас важна не столько прибыль, сколько вера в то, что они нужны. Что их труд, душа и их упорство — не зря", — говорится в сообщении администрации Оренбурга.

Масштаб потерь и риски

Особо тяжелая ситуация сложилась у бренда "Швейные истории". Компания потеряла 30% всего товарного запаса. При этом 70% продукции бренда по-прежнему находятся на крупных площадках маркетплейса, что создает дополнительные риски в случае новых инцидентов.

Пострадавший бренд Специализация SiLisa Постельное белье "Швейные истории" Одежда для новорожденных ROCK-LAB Школьная форма

Напомним, что в июле 2026 года удары были нанесены по складам Wildberries в нескольких регионах России, включая Подмосковье, Тамбовскую, Краснодарскую и Ставропольскую области, Крым, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Екатеринбург и Воронежскую область.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов