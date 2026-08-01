Три бренда из Оренбурга понесли убытки из-за атак БПЛА на склады Wildberries

Три оренбургских бренда понесли серьезные убытки из-за атак беспилотников на логистические центры Wildberries. В результате пожаров на складах маркетплейса сгорели значительные партии товаров местных производителей.
Пострадавшими оказались компании SiLisa (постельное белье), "Швейные истории" (одежда для новорожденных) и ROCK-LAB (школьная форма). Городская администрация призвала жителей поддержать предпринимателей, которые ранее сами помогали горожанам во время паводков и поддерживали онкобольных.
"Нашим землякам сейчас важна не столько прибыль, сколько вера в то, что они нужны. Что их труд, душа и их упорство — не зря", — говорится в сообщении администрации Оренбурга.
Особо тяжелая ситуация сложилась у бренда "Швейные истории". Компания потеряла 30% всего товарного запаса. При этом 70% продукции бренда по-прежнему находятся на крупных площадках маркетплейса, что создает дополнительные риски в случае новых инцидентов.
|Пострадавший бренд
|Специализация
|SiLisa
|Постельное белье
|"Швейные истории"
|Одежда для новорожденных
|ROCK-LAB
|Школьная форма
Напомним, что в июле 2026 года удары были нанесены по складам Wildberries в нескольких регионах России, включая Подмосковье, Тамбовскую, Краснодарскую и Ставропольскую области, Крым, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Екатеринбург и Воронежскую область.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.