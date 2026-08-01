Россельхознадзор выявил незаконное распыление пестицидов с воздуха на Ставрополье

В Советском округе Ставропольского края зафиксировали незаконное распыление пестицидов с воздуха. Россельхознадзор выявил использование восьми препаратов, которые запрещено вносить авиационным способом.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осенний пейзаж с полем

Проверка началась после жалоб на активность авиации над полями. Чтобы подтвердить факт полётов, ведомство обратилось в Росавиацию. Специалисты воздушного транспорта подтвердили: самолеты летали над территорией округа с 12 по 28 мая.

Данные из системы контроля "Сатурн" показали, что аграрий использовал химикаты, не предназначенные для авиаобработки. Такие действия нарушают федеральный закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

Сейчас Россельхознадзор проводит внеплановую проверку документов хозяйства. Нарушение регламентов применения химии может привести к загрязнению почвы, воды и повлиять на качество урожая соседних участков.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов