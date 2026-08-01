Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Следственный комитет проверяет статью о халатности из-за аварии в депо Окуловки
Областной больница Новосибирска временно прекращает работу перинатального центра
В Зеленодольске восстанавливают исторический квартал "Полукамушки"
Цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли в Белгородской области
Между Уфой и Екатеринбургом запускают новый автобусный маршрут
В Ухте со 2 августа установится чрезвычайная пожароопасность V класса
В Саратове продлили запрет на движение транспорта по улице Крымской
Администрация Татарстана планирует сдать 200 отремонтированных домов до конца года
Псковская область списала и готовит к сносу более 90 муниципальных объектов

Россельхознадзор выявил незаконное распыление пестицидов с воздуха на Ставрополье

Россия » Юг » Ставрополь

В Советском округе Ставропольского края зафиксировали незаконное распыление пестицидов с воздуха. Россельхознадзор выявил использование восьми препаратов, которые запрещено вносить авиационным способом.

Осенний пейзаж с полем
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осенний пейзаж с полем

Проверка началась после жалоб на активность авиации над полями. Чтобы подтвердить факт полётов, ведомство обратилось в Росавиацию. Специалисты воздушного транспорта подтвердили: самолеты летали над территорией округа с 12 по 28 мая.

Данные из системы контроля "Сатурн" показали, что аграрий использовал химикаты, не предназначенные для авиаобработки. Такие действия нарушают федеральный закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

Сейчас Россельхознадзор проводит внеплановую проверку документов хозяйства. Нарушение регламентов применения химии может привести к загрязнению почвы, воды и повлиять на качество урожая соседних участков.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Красота и стиль
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Недвижимость
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
США и Канада. Новости и аналитика
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Последние материалы
Жители 42 аварийных домов в селе Сарайшык будут переселены в новые микрорайоны
Тува превращается в один из растущих индустриальных центров Сибири
Грядка после картофеля осталась пустой? Земля может отомстить уже к следующему сезону
Жители районов Ростовской области временно останутся без ТВ и радио
Минтранс Дагестана завершит ремонт участка дороги Чалда — Карадах к 2027 году
В Ивангороде открылась новая государственная ветеринарная станция
МЧС Курской области проверяет состояние электропроводки в зданиях для голосования
Врачи из Ульяновска осмотрели почти 50 детей в рамках выезда в Карсунский район
Житель Минска получил два месяца ареста за кражу водки и арахиса
Жителей Шымкента и Алматы ждет жара до 39 градусов в воскресенье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.