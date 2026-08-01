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Следственный комитет проверяет статью о халатности из-за аварии в депо Окуловки

Россия » Северо-Запад » Новгород

В Окуловке СК России начал доследственную проверку из-за частичного обрушения стены железнодорожного депо. Здание признано объектом культурного наследия.

Дорожный знак "Ремонтные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Ремонтные работы"

Поводом для действий следователей стали публикации в социальных сетях. Проверка проходит по поручению руководителя регионального следственного управления генерал-майора юстиции Николая Супруна. Дело рассматривают по статье 293 УК РФ ("Халатность").

По предварительной информации, обрушился фрагмент кирпичной кладки. Пострадавших нет. При этом здание продолжает эксплуатироваться: в депо размещают технику и проводят рабочие процессы.

"В ходе проверки следственный комитет даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за содержание, эксплуатацию и обеспечение безопасного технического состояния объекта культурного наследия", — сообщили в Следственном управлении СК по Новгородской области.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют, соблюдали ли ответственные лица закон о сохранении памятников архитектуры. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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