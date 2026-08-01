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Областной больница Новосибирска временно прекращает работу перинатального центра

Россия » Сибирь » Новосибирск

Областной перинатальный центр в Новосибирске закроют на санитарную обработку с 3 по 24 августа. О временном прекращении работы учреждения сообщили в телеграм-канале Новосибирской областной больницы.

Встреча с врачом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Встреча с врачом

Профилактика проводится регулярно для обеспечения безопасности пациентов и новорожденных. На время закрытия центра госпитализацию и роды перенаправят в другие родильные дома города и области.

"Если в этот период пациентке потребуется госпитализация или начнутся роды, их направят в другие учреждения родовспоможения Новосибирска и Новосибирской области. Все будет организовано в соответствии с утвержденным порядком оказания медицинской помощи", — сообщили в областной больнице.

Женщинам, которые должны были попасть в центр в этот период, рекомендуют обратиться к своему лечащему врачу или в женскую консультацию. Там помогут определить, в какое медицинское учреждение направиться на время технических работ.

Параметр Информация
Срок закрытия с 3 по 24 августа
Причина плановая санитарная обработка
Куда обращаться за маршрутизацией лечащий врач, женская консультация
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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