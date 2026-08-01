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В Зеленодольске восстанавливают исторический квартал "Полукамушки"

Россия » Поволжье » Казань

В городе Зеленодольске Республики Татарстан восстанавливают исторический квартал "Полукамушки". На данный момент полностью отремонтировали шесть домов, остальные объекты находятся на разных стадиях реконструкции. О ходе работ рассказал главный архитектор города Дамир Шакиров.

Реставрация фасада здания
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Реставрация фасада здания

Реконструкцию зданий проводят частные инвесторы: за 15 объектов отвечают шесть компаний. В некоторых домах уже восстановили деревянные этажи и сменили кровлю, другие только готовят к началу работ. Часть помещений уже заняли новые арендаторы — здесь открылись архитектурное бюро и агентство недвижимости.

"Хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но это частные инвестиции. Мы просим ускоряться, потому что благоустройство территории не останавливается", — отметил Дамир Шакиров.

Инфраструктура и общественные пространства

Параллельно с ремонтом домов город развивает прилегающую территорию. В прошлом году проложили транзитные маршруты, уложили мощение, установили освещение и систему видеонаблюдения. До конца года планируют закончить очередной этап благоустройства.

Элемент благоустройства Что появится в квартале
Зоны отдыха Фонтан, детские площадки, качели, скамейки и малые архитектурные формы
Озеленение Плодовые деревья, яблоневый сад и общественный огород для жителей
Технологии Система автополива растений

Архитектор подчеркнул, что главная цель — сохранить атмосферу старых палисадников, поэтому в проекте предусмотрены даже грядки, где горожане смогут выращивать овощи и зелень.

Стратегия развития и культурный код

Квартал "Полукамушки" состоит из 26 домов конца XIX века. Их строили для сотрудников Паратского металлургического завода. Название возникло из-за архитектурного решения: каменный первый этаж дополняли деревянным вторым.

Восемь зданий первой линии по улице Энгельса, имеющих статус объектов культурного наследия, восстановили за счет бюджета Татарстана. Остальные 18 домов переданы частным инвесторам. В 2025 году проект благоустройства квартала стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Для определения будущего функционала территории в Зеленодольске с 31 июля по 6 августа проходит очный этап урбанистического хакатона "Города". Специалисты из разных регионов России разрабатывают предложения по наполнению квартала новыми функциями.

"Мы рассчитываем получить концептуальные предложения по функциональному наполнению объектов и территории. Лучшие решения планируем воплотить в жизнь", — пояснил Дамир Шакиров.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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