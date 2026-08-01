Цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли в Белгородской области

В Белгородской области растет разрыв в стоимости топлива на разных заправках. За один месяц разница между самым дешевым и дорогим бензином марки АИ-92 увеличилась с 17 до 25,5 рубля.
По данным мониторинга RUSSIABASE, сейчас наиболее доступные цены предлагают АЗС "Роснефти": литр АИ-92 здесь стоит 64,01 рубля. На другом полюсе — сеть "Белнефть", где цена за тот же объем достигла 89,57 рубля.
Для водителей региона июль стал месяцем подорожания. Средняя стоимость АИ-92 выросла с 69,63 до 72,66 рубля, а АИ-95 — с 74,83 до 77,51 рубля. Единственное исключение составило дизельное топливо, которое в среднем по области незначительно подешевело (с 78,47 до 78,37 рубля).
|Сеть АЗС
|АИ-92 (руб.)
|АИ-95 (руб.)
|Дизель (руб.)
|Роснефть
|64,01
|69,67
|76,86
|Газпромнефть
|65,48
|71,48
|76,14
|Лукойл
|66,83
|71,87
|78,84
|Белнефть
|89,57
|91,41
|80,22
Помимо финансовых затрат, заправка автомобиля в Белгородской области стала сопряжена с рисками. В июле участились атаки дронов ВСУ на АЗС в различных муниципалитетах. Это привело к гибели и ранениям людей.
Выход из строя части заправочных станций вызвал рост очередей. Жители начали обмениваться информацией о работающих точках, где можно безопасно заправиться. Редакция направила запросы владельцам АЗС, чтобы выяснить, какие меры безопасности они принимают для защиты персонала и клиентов.
Ситуация с ценообразованием в соседних регионах Черноземья также привлекла внимание контролирующих органов. ФАС возбудила дела по факту завышения стоимости топлива в четырех областях, включая Курскую.
Региональное УФАС предупредило компанию ООО "Сенд" (сеть "Калина-Ойл"). В Воронежской области на этих заправках литр АИ-95 в моменты пикового спроса достигал 180 рублей.
"Такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов неопределённого круга потребителей путём навязывания им невыгодных условий договора", — отметили в УФАС.
Ведомство потребовало от компании прекратить нарушения антимонопольного законодательства.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.