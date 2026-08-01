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Цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли в Белгородской области

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области растет разрыв в стоимости топлива на разных заправках. За один месяц разница между самым дешевым и дорогим бензином марки АИ-92 увеличилась с 17 до 25,5 рубля.

Очередь людей с канистрами на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь людей с канистрами на заправке

По данным мониторинга RUSSIABASE, сейчас наиболее доступные цены предлагают АЗС "Роснефти": литр АИ-92 здесь стоит 64,01 рубля. На другом полюсе — сеть "Белнефть", где цена за тот же объем достигла 89,57 рубля.

Для водителей региона июль стал месяцем подорожания. Средняя стоимость АИ-92 выросла с 69,63 до 72,66 рубля, а АИ-95 — с 74,83 до 77,51 рубля. Единственное исключение составило дизельное топливо, которое в среднем по области незначительно подешевело (с 78,47 до 78,37 рубля).

Сеть АЗС АИ-92 (руб.) АИ-95 (руб.) Дизель (руб.)
Роснефть 64,01 69,67 76,86
Газпромнефть 65,48 71,48 76,14
Лукойл 66,83 71,87 78,84
Белнефть 89,57 91,41 80,22

Безопасность и очереди

Помимо финансовых затрат, заправка автомобиля в Белгородской области стала сопряжена с рисками. В июле участились атаки дронов ВСУ на АЗС в различных муниципалитетах. Это привело к гибели и ранениям людей.

Выход из строя части заправочных станций вызвал рост очередей. Жители начали обмениваться информацией о работающих точках, где можно безопасно заправиться. Редакция направила запросы владельцам АЗС, чтобы выяснить, какие меры безопасности они принимают для защиты персонала и клиентов.

Контроль цен

Ситуация с ценообразованием в соседних регионах Черноземья также привлекла внимание контролирующих органов. ФАС возбудила дела по факту завышения стоимости топлива в четырех областях, включая Курскую.

Региональное УФАС предупредило компанию ООО "Сенд" (сеть "Калина-Ойл"). В Воронежской области на этих заправках литр АИ-95 в моменты пикового спроса достигал 180 рублей.

"Такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов неопределённого круга потребителей путём навязывания им невыгодных условий договора", — отметили в УФАС.

Ведомство потребовало от компании прекратить нарушения антимонопольного законодательства.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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