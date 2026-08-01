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В Ухте со 2 августа установится чрезвычайная пожароопасность V класса

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Ухте со 2 августа установится чрезвычайная пожароопасность V класса. О таком прогнозе предупреждает Коми ЦГМС.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Сухая и жаркая погода в сочетании с порывами ветра создают условия для быстрого распространения огня. В зоне риска оказались не только лесные массивы, но и жилые дома, садовые участки и промышленные объекты города.

Специалисты МЧС России по Республике Коми отмечают, что в такой период растет вероятность как природных пожаров, так и техногенных аварий.

"Не разводите огонь в лесах, парках и скверах. Не жгите мусор и сухую траву, не бросайте окурки. Оставьте стеклянные бутылки дома — под солнцем они работают как линза и могут спровоцировать пожар", — рекомендуют сотрудники регионального управления МЧС.

Жителям города советуют ограничить посещение лесов. Родителям просят объяснить детям, как вести себя в пожароопасный период.

Ответы на популярные вопросы

Куда сообщать о задымлении или огне?

Немедленно звоните по единому номеру экстренных служб 112 с любого мобильного или стационарного телефона.

Почему опасно оставлять стекло в лесу?

Осколки стекла и бутылки фокусируют солнечные лучи на сухой траве или хвое, что приводит к самовозгоранию без участия человека.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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