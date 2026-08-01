В Ухте со 2 августа установится чрезвычайная пожароопасность V класса. О таком прогнозе предупреждает Коми ЦГМС.
Сухая и жаркая погода в сочетании с порывами ветра создают условия для быстрого распространения огня. В зоне риска оказались не только лесные массивы, но и жилые дома, садовые участки и промышленные объекты города.
Специалисты МЧС России по Республике Коми отмечают, что в такой период растет вероятность как природных пожаров, так и техногенных аварий.
"Не разводите огонь в лесах, парках и скверах. Не жгите мусор и сухую траву, не бросайте окурки. Оставьте стеклянные бутылки дома — под солнцем они работают как линза и могут спровоцировать пожар", — рекомендуют сотрудники регионального управления МЧС.
Жителям города советуют ограничить посещение лесов. Родителям просят объяснить детям, как вести себя в пожароопасный период.
Немедленно звоните по единому номеру экстренных служб 112 с любого мобильного или стационарного телефона.
Осколки стекла и бутылки фокусируют солнечные лучи на сухой траве или хвое, что приводит к самовозгоранию без участия человека.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.