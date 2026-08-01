С 7 августа между Уфой и Екатеринбургом запускают новый автобусный маршрут № 848. Сообщили в транспортных службах регионов.
Для рейсов используют туристические автобусы Yutong. Маршрут свяжет Южный автовокзал Уфы и Северный автовокзал Екатеринбурга.
|Направление
|Время отправления
|График рейсов
|Уфа — Екатеринбург
|07:58
|По нечетным числам (7, 9, 11 августа и т. д.)
|Екатеринбург — Уфа
|08:03
|По четным числам (8, 10, 12 августа и т. д.)
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.