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Между Уфой и Екатеринбургом запускают новый автобусный маршрут

Россия » Поволжье » Уфа

С 7 августа между Уфой и Екатеринбургом запускают новый автобусный маршрут № 848. Сообщили в транспортных службах регионов.

Автобус на рассвете
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Автобус на рассвете

Для рейсов используют туристические автобусы Yutong. Маршрут свяжет Южный автовокзал Уфы и Северный автовокзал Екатеринбурга.

Направление Время отправления График рейсов
Уфа — Екатеринбург 07:58 По нечетным числам (7, 9, 11 августа и т. д.)
Екатеринбург — Уфа 08:03 По четным числам (8, 10, 12 августа и т. д.)

 

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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