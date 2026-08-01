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В Саратове продлили запрет на движение транспорта по улице Крымской

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратове продлили временный запрет на движение транспорта по улице Крымской. Ограничения ввели из-за сноса аварийного жилого дома, часть которого обрушилась в конце июля.

Движение ограничено
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Движение ограничено

Спецтехника работает по адресу: улица Крымская, дом № 3. Днем 31 июля там рухнули пятый и шестой подъезды (нежилые помещения). Пострадавших нет. Эксперты подтвердили безопасность пребывания людей в первых трех подъездах, а состояние четвертого сейчас детально изучают.

Параметр Детали ограничения
Дата 2 августа
Время с 9:00 до 20:00
Участок дороги от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика

В министерстве дорожного хозяйства пояснили, что проезд по закрытому участку разрешат только машинам спецслужб — скорой помощи, полиции и пожарным. Допуск будет согласовывать ответственный за проведение работ.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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