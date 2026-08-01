В Саратове продлили запрет на движение транспорта по улице Крымской

В Саратове продлили временный запрет на движение транспорта по улице Крымской. Ограничения ввели из-за сноса аварийного жилого дома, часть которого обрушилась в конце июля.
Спецтехника работает по адресу: улица Крымская, дом № 3. Днем 31 июля там рухнули пятый и шестой подъезды (нежилые помещения). Пострадавших нет. Эксперты подтвердили безопасность пребывания людей в первых трех подъездах, а состояние четвертого сейчас детально изучают.
|Параметр
|Детали ограничения
|Дата
|2 августа
|Время
|с 9:00 до 20:00
|Участок дороги
|от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика
В министерстве дорожного хозяйства пояснили, что проезд по закрытому участку разрешат только машинам спецслужб — скорой помощи, полиции и пожарным. Допуск будет согласовывать ответственный за проведение работ.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.