В Саратове продлили запрет на движение транспорта по улице Крымской

В Саратове продлили временный запрет на движение транспорта по улице Крымской. Ограничения ввели из-за сноса аварийного жилого дома, часть которого обрушилась в конце июля.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Движение ограничено

Спецтехника работает по адресу: улица Крымская, дом № 3. Днем 31 июля там рухнули пятый и шестой подъезды (нежилые помещения). Пострадавших нет. Эксперты подтвердили безопасность пребывания людей в первых трех подъездах, а состояние четвертого сейчас детально изучают.

Параметр Детали ограничения Дата 2 августа Время с 9:00 до 20:00 Участок дороги от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика

В министерстве дорожного хозяйства пояснили, что проезд по закрытому участку разрешат только машинам спецслужб — скорой помощи, полиции и пожарным. Допуск будет согласовывать ответственный за проведение работ.