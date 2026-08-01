Псковская область списала и готовит к сносу более 90 муниципальных объектов

Власти Псковской области начали расчистку реестра муниципального имущества от заброшенных и ветхих зданий. Министерство имущественных отношений региона проверило, как муниципалитеты избавляются от объектов, которые больше не используются или находятся в аварийном состоянии.

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К концу июля 2026 года местные власти списали 62 объекта недвижимости. Еще по 33 зданиям сейчас идут работы по сносу и утилизации. Общий прогресс по дорожным картам, которые определяют судьбу неликвидного имущества региона и муниципалитетов, составляет 40%.

Статус объекта Количество / Процент Списанные объекты 62 ед. В процессе сноса и утилизации 33 ед. Общее выполнение дорожных карт 40%

Для обычного жителя малого города или поселка такая инвентаризация означает избавление от "мертвых" зон. Ветхие муниципальные постройки часто становятся источником опасности или превращаются в свалки, а их официальное списание позволяет либо передать участки под новые нужды, либо привести территорию в порядок.

"На совещании заслушали доклады специалистов о выполнении контрольных точек дорожных карт по имуществу, которое подлежит списанию, сносу, утилизации и исключению из реестра муниципального имущества", — сообщила Наталья Серебренникова, министр имущественных отношений Псковской области.