Псковская область списала и готовит к сносу более 90 муниципальных объектов

Власти Псковской области начали расчистку реестра муниципального имущества от заброшенных и ветхих зданий. Министерство имущественных отношений региона проверило, как муниципалитеты избавляются от объектов, которые больше не используются или находятся в аварийном состоянии.
К концу июля 2026 года местные власти списали 62 объекта недвижимости. Еще по 33 зданиям сейчас идут работы по сносу и утилизации. Общий прогресс по дорожным картам, которые определяют судьбу неликвидного имущества региона и муниципалитетов, составляет 40%.
|Статус объекта
|Количество / Процент
|Списанные объекты
|62 ед.
|В процессе сноса и утилизации
|33 ед.
|Общее выполнение дорожных карт
|40%
Для обычного жителя малого города или поселка такая инвентаризация означает избавление от "мертвых" зон. Ветхие муниципальные постройки часто становятся источником опасности или превращаются в свалки, а их официальное списание позволяет либо передать участки под новые нужды, либо привести территорию в порядок.
"На совещании заслушали доклады специалистов о выполнении контрольных точек дорожных карт по имуществу, которое подлежит списанию, сносу, утилизации и исключению из реестра муниципального имущества", — сообщила Наталья Серебренникова, министр имущественных отношений Псковской области.
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