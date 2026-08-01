Администрация Татарстана планирует сдать 200 отремонтированных домов до конца года

В Татарстане зафиксировали выполнение плана по капитальному ремонту многоквартирных домов на 64,1%. К концу сентября 2024 года строители полностью обновили 128 зданий, еще в 537 объектах работы продолжаются. Данные опубликованы на сайте правительства республики.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Установка кухонной мебели

Управление по делам строительства и ЖКХ Администрации Татарстана поставило задачу сдать до конца года 200 домов. Масштаб задачи значителен: всего в очереди на капремонт стоят около 16 тысяч зданий.

Показатель Значение/Статус Общий процент выполнения 64,1% Завершенные дома 128 Дома в работе 537 Цель на 2024 год 200 домов Общий объем очереди ~16 000 домов

Для ускорения темпов правительство Татарстана ищет дополнительные деньги. Средства планируют привлечь из регионального бюджета, а также через внебюджетные источники и субсидии.

За текущий год мастера выполнили более тысячи отдельных технических задач. Список работ включает замену кровли, утепление стен и потолков, обновление инженерных сетей. Кроме того, в домах меняют окна, монтируют новые лифты и благоустраивают придомовые территории.

"Объемы работ по капремонту распределяются с учетом потребностей населения. Модернизация жилого фонда продолжится в ближайшие годы", — сообщили в правительстве республики.

Почему это важно

При разрыве между планом на год (200 домов) и общим объемом очереди (16 тысяч) возникает риск затягивания сроков обновления жилого фонда на десятилетия. Поиск дополнительных источников финансирования указывает на попытку властей сократить этот разрыв и ускорить износ инфраструктуры в городах республики.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех