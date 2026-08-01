Администрация Татарстана планирует сдать 200 отремонтированных домов до конца года

В Татарстане зафиксировали выполнение плана по капитальному ремонту многоквартирных домов на 64,1%. К концу сентября 2024 года строители полностью обновили 128 зданий, еще в 537 объектах работы продолжаются. Данные опубликованы на сайте правительства республики.
Управление по делам строительства и ЖКХ Администрации Татарстана поставило задачу сдать до конца года 200 домов. Масштаб задачи значителен: всего в очереди на капремонт стоят около 16 тысяч зданий.
|Показатель
|Значение/Статус
|Общий процент выполнения
|64,1%
|Завершенные дома
|128
|Дома в работе
|537
|Цель на 2024 год
|200 домов
|Общий объем очереди
|~16 000 домов
Для ускорения темпов правительство Татарстана ищет дополнительные деньги. Средства планируют привлечь из регионального бюджета, а также через внебюджетные источники и субсидии.
За текущий год мастера выполнили более тысячи отдельных технических задач. Список работ включает замену кровли, утепление стен и потолков, обновление инженерных сетей. Кроме того, в домах меняют окна, монтируют новые лифты и благоустраивают придомовые территории.
"Объемы работ по капремонту распределяются с учетом потребностей населения. Модернизация жилого фонда продолжится в ближайшие годы", — сообщили в правительстве республики.
При разрыве между планом на год (200 домов) и общим объемом очереди (16 тысяч) возникает риск затягивания сроков обновления жилого фонда на десятилетия. Поиск дополнительных источников финансирования указывает на попытку властей сократить этот разрыв и ускорить износ инфраструктуры в городах республики.
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