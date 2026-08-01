В Тульской области прошёл межрегиональный фестиваль "Окский плёс"

В поселке Чекалин Тульской области прошел межрегиональный фестиваль культурного содружества "Окский плёс". Около 2,5 тысячи человек посетили мероприятие, в которое вошли ярмарки, ремесленные мастер-классы и театральные постановки. Праздник стал частью регионального проекта "Марафон без выходных: Тульский размах".

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Тула

Основной площадкой фестиваля стала Соборная гора. Здесь развернули торговые ряды "Окское торжище" и выставили работы местных умельцев в "Окском подворье". Посетители могли попробовать себя в кузнечном и гончарном деле, заняться ткачеством или росписью игрушек. Программу дополнили дефиле народного костюма, народные игры и спектакль по произведениям об Александре Теркине.

Особое внимание уделили памяти Героя Советского Союза Александра Чекалина. Организаторы подготовили иммерсивную выставку "Живой урок истории", провели церемонию возложения цветов к памятнику и высадили новые деревья в честь героя.

"Для проекта "Малые города — большие впечатления" выделили туристический автобус. Он уже начал выполнять первые рейсы, а в сентябре очередная поездка состоится именно в Чекалин", — сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Помимо развлекательной части, фестиваль стал площадкой для обсуждения будущего поселка. Представители Молодежного совета при министерстве туризма региона провели круглый стол, где предложили конкретные идеи по развитию туристического потенциала Чекалина.

Как это повлияет на развитие территории

События такого масштаба помогают малым населенным пунктам привлекать внимание туристов и поддерживать местных ремесленников. Запуск специализированного автобуса упрощает доступ в удаленные точки области, что дает шанс малому бизнесу — гостевым домам, кафе и мастерским — увеличить количество клиентов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова