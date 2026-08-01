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Сборная Дагестана завоевала золото, серебро и бронзу на чемпионате России по борьбе

Россия » Юг » Махачкала

Сборная Дагестана по вольной борьбе завоевала 18 медалей на чемпионате России. Девять борцов из республики стали чемпионами страны, еще пять спортсменов взяли серебро и четверо — бронзу.

Борцовский поединок
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Борцовский поединок
Медаль Имена спортсменов и весовые категории
Золото (9) Абубакар Муталиев (57 кг), Заур Угуев (61 кг), Абасгаджи Магомедов (65 кг), Ибрагим Ибрагимов (70 кг), Исмаил Ханиев (79 кг), Ибрагим Кадиев (86 кг), Аманула Гаджимагомедов (92 кг), Магомед Курбанов (97 кг), Абдулла Курбанов (125 кг)
Серебро (5) Муса Мехтиханов (57 кг), Эльдар Ахмадудинов (65 кг), Азнаур Таваев (70 кг), Ахмед Усманов (79 кг), Магомед-Тахир Ханиев (97 кг)
Бронза (4) Башир Магомедов (65 кг), Саид Сайдулов (79 кг), Магомедгаджи Магомедов и Алихан Жабраилов (97 кг)

Результаты турнира подтверждают устойчивость тренерской традиции региона. Борцы Дагестана распределили призовые места в большинстве весовых категорий, от легкого веса до тяжеловесов.

"Выступление дагестанской команды стало одним из самых успешных на турнире", — отмечают организаторы и представители спортивного сообщества.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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