Тува превращается в один из растущих индустриальных центров Сибири

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил Кызыл, где обсудил с Главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом итоги реализации специальной программы социально-экономического развития региона. Основное внимание уделили росту валового регионального продукта (ВРП), развитию промышленности и снижению уровня бедности.
По данным главы региона, за последние пять лет экономика Тувы показала рост. ВРП республики увеличился в два раза: с 84 млрд рублей в 2020 году до 168 млрд рублей к 2025 году. В долгосрочной перспективе регион рассчитывает на значительное расширение показателей за счет крупных инвестиционных проектов.
|Показатель
|2025 год
|Прогноз к 2030 году
|Прогноз к 2040 году
|ВРП (млрд руб.)
|168
|280
|554
|Собственные доходы бюджета (млрд руб.)
|Данные растут на 24% к 2024 г.
|35,3
|~ 168 (налоговые поступления)
|Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)
|167
|в 1,7 раза выше текущих
|800
Особый акцент сделан на увеличении налоговой базы. Ожидается, что с 2026 года два крупных инвестпроекта принесут в бюджет региона 168 млрд рублей, из которых основную часть составят налог на прибыль (129 млрд) и НДПИ (16 млрд).
Реализация федеральных программ позволила снизить уровень бедности в республике с 31,7% в 2020 году до 18,6% по итогам 2025 года. К 2030 году планируется довести этот показатель до 15%.
Рынок труда также демонстрирует изменения: число безработных сократилось с 24 тысяч до 6 тысяч человек, а более 11 тысяч граждан легализовали свою занятость. Среднемесячная зарплата за пять лет выросла на 71%, а к 2030 году должна достичь 142 тыс. рублей.
Поддержку малоимущих граждан обеспечили соцконтракты — с 2020 года заключено 22 тысячи таких соглашений. Параллельно растет малый и средний бизнес: число предпринимателей увеличилось на 51% (с 6850 до 10 321 человека), а оборот розничной торговли вырос в три раза — с 25 млрд до 77,3 млрд рублей.
Развитие собственного производства стройматериалов, кирпича и железобетонных изделий позволило запустить массовое жилищное строительство. По итогам прошлого года республика ввела 460 тыс. кв. м жилья, а Кызыл стал лидером в России по объему ввода жилья на душу населения.
В сельском хозяйстве приоритетом стало техническое переоснащение животноводства. В регионе создали 33 производства по первичной обработке шерсти, открыли убойные цеха и мясоперерабатывающие предприятия. Объем валовой продукции отрасли вырос на 35% и достиг 11 млрд рублей в 2025 году.
В сфере туризма за пять лет привлекли более 4 млрд рублей, открыли 46 объектов размещения и возродили курорт "Чедер".
"Республика Тыва обладает серьезным промышленным потенциалом, это один из растущих индустриальных центров Сибири. Поэтому очень важно, чтобы реализация специальной программы дала конкретные результаты, в первую очередь для повышения качества жизни людей", — отметил Михаил Мишустин.
В ближайшие годы планируется строительство современного свинокомплекса и запуск гостиницы от Cosmos Hotel Group.
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