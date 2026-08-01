Тува превращается в один из растущих индустриальных центров Сибири

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил Кызыл, где обсудил с Главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом итоги реализации специальной программы социально-экономического развития региона. Основное внимание уделили росту валового регионального продукта (ВРП), развитию промышленности и снижению уровня бедности.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Финансовый анализ

Экономические показатели и прогнозы

По данным главы региона, за последние пять лет экономика Тувы показала рост. ВРП республики увеличился в два раза: с 84 млрд рублей в 2020 году до 168 млрд рублей к 2025 году. В долгосрочной перспективе регион рассчитывает на значительное расширение показателей за счет крупных инвестиционных проектов.

Показатель 2025 год Прогноз к 2030 году Прогноз к 2040 году ВРП (млрд руб.) 168 280 554 Собственные доходы бюджета (млрд руб.) Данные растут на 24% к 2024 г. 35,3 ~ 168 (налоговые поступления) Инвестиции в основной капитал (млрд руб.) 167 в 1,7 раза выше текущих 800

Особый акцент сделан на увеличении налоговой базы. Ожидается, что с 2026 года два крупных инвестпроекта принесут в бюджет региона 168 млрд рублей, из которых основную часть составят налог на прибыль (129 млрд) и НДПИ (16 млрд).

Социальная сфера и доходы населения

Реализация федеральных программ позволила снизить уровень бедности в республике с 31,7% в 2020 году до 18,6% по итогам 2025 года. К 2030 году планируется довести этот показатель до 15%.

Рынок труда также демонстрирует изменения: число безработных сократилось с 24 тысяч до 6 тысяч человек, а более 11 тысяч граждан легализовали свою занятость. Среднемесячная зарплата за пять лет выросла на 71%, а к 2030 году должна достичь 142 тыс. рублей.

Поддержку малоимущих граждан обеспечили соцконтракты — с 2020 года заключено 22 тысячи таких соглашений. Параллельно растет малый и средний бизнес: число предпринимателей увеличилось на 51% (с 6850 до 10 321 человека), а оборот розничной торговли вырос в три раза — с 25 млрд до 77,3 млрд рублей.

Промышленность, жилье и сельское хозяйство

Развитие собственного производства стройматериалов, кирпича и железобетонных изделий позволило запустить массовое жилищное строительство. По итогам прошлого года республика ввела 460 тыс. кв. м жилья, а Кызыл стал лидером в России по объему ввода жилья на душу населения.

В сельском хозяйстве приоритетом стало техническое переоснащение животноводства. В регионе создали 33 производства по первичной обработке шерсти, открыли убойные цеха и мясоперерабатывающие предприятия. Объем валовой продукции отрасли вырос на 35% и достиг 11 млрд рублей в 2025 году.

В сфере туризма за пять лет привлекли более 4 млрд рублей, открыли 46 объектов размещения и возродили курорт "Чедер".

"Республика Тыва обладает серьезным промышленным потенциалом, это один из растущих индустриальных центров Сибири. Поэтому очень важно, чтобы реализация специальной программы дала конкретные результаты, в первую очередь для повышения качества жизни людей", — отметил Михаил Мишустин.

В ближайшие годы планируется строительство современного свинокомплекса и запуск гостиницы от Cosmos Hotel Group.