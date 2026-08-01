В Тахтамукайском районе Адыгеи 268 семей не могут застроить свои участки

В поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи 268 многодетных семей оказались в ловушке: земля, которую им выделили по региональной программе в 2019 году, непригодна для строительства. Весь массив площадью 30 гектаров представляет собой непроходимое болото.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закат на болоте

Участки расположены в самой низкой точке местности — они находятся на 1,7 метра ниже уровня ближайших дорог. Инфраструктуры нет. По словам жителей, проект подъездных путей, который предложила администрация, фактически проходит по оросительным каналам рисовых полей. Единственные возможные проезды к земле заблокированы частными владениями и территорией действующего аэродрома.

Проблема Детали Рельеф Перепад высот с дорогами — 1,7 м (болотистая местность) Доступ Пути заблокированы аэродромом и частными домами Стоимость подготовки Около 2 млн рублей на один дом (нужно ~200 КамАЗов грунта)

Строительство в таких условиях невозможно без колоссальных затрат. Даже спецтехника увязает в грунте, а засыпка одного фундамента требует около 200 машин земли и минимум 2 млн рублей. Семьи не могут профинансировать такие работы самостоятельно, но при этом продолжают платить налоги за участки, которые не могут использовать.

Итоги проверки прокуратуры

В июне прокуратура изучила ситуацию и подтвердила: смена категории этих земель прошла с грубыми нарушениями закона. В результате проверки глава местной администрации получил соответствующее представление.

Для жителей региона эта ситуация означает не просто потерю земли, а серьезный удар по праву на достойное жилье для многодетных семей. Ошибка при выборе участка превратила социальную поддержку в финансовое обременение в виде налогов за бесполезную территорию.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова