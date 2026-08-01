В Никольске Пензенской области восстанавливают обнаруженные при строительстве родники

Рабочие обновляют набережную в Никольске Пензенской области. Во время строительства на улице Комсомольской обнаружили несколько родников, которые долгое время оставались заваленными грунтом.
"Сейчас мы стараемся восстановить их. Это не только важный экологический аспект, но и возможность создать элементы благоустройства, которые подчеркнут природную красоту нашего края", — сообщила глава администрации Никольского района Людмила Линина.
Работы ведутся в рамках проекта "Никольск — хрустальное сердце России! К вершине". Благоустройство набережной призвано создать пространство для прогулок горожан и привлечь туристов, которые приезжают в город за знаменитым хрустальным наследием.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.