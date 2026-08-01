Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Городской пляж в Туапсе закрыт для купания из-за качества воды
В Саратовской области планируют создать не менее 15 агротехклассов к сентябрю 2026
Работодатели Калининградской области повышают выплаты для удержания кадров
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Суд обязал власти Павловска ускорить снос и переселение из ветхих зданий
Перцы в теплице начали гнить стремительно: биопрепараты сработают только при одном условии
Соль оказалась лишь частью проблемы: что действительно помогает держать давление под контролем
Рост цен на топливо в Ростове может повлиять на стоимость товаров первой необходимости
Сливочность рождается без молока: паста из кешью получится мягкой, светлой и однородной

В августе в Барнауле ограничат движение на проспекте Социалистическом и улицах Чернышевского и Челюскинцев

Россия » Сибирь » Барнаул

В Барнауле и Алтайском крае за прошедшие сутки зафиксировали ряд значимых изменений в инфраструктуре, социальной сфере и правовом поле. От старта строительства крупного образовательного объекта до судебных разбирательств по долгам перед работниками.

Улица с рекламой InBank
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Улица с рекламой InBank

Дорожные ограничения и стройка

В августе водителям Барнаула придется изменить привычные маршруты. Из-за ремонта коммунальных сетей перекроют участки проспекта Социалистического, а также улиц Чернышевского и Челюскинцев. Сроки ограничений привязаны к графику работ на сетях.

Параллельно в городе заложили фундамент нового образовательного центра. В квартале 2001 начали строить музыкальную школу, рассчитанную на 600 учеников. Здание планируют сдать в эксплуатацию к 2028 году.

Социальная поддержка детей

В Барнауле организовали мероприятие для будущих первоклассников. В игровой программе приняли участие 660 детей. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили школьные ранцы и наборы принадлежностей к учебному году.

Рынок топлива и долги по зарплате

Городская администрация Барнаула проанализировала работу АЗС. По данным властей, снабжение города топливом стабилизировалось: очереди на заправках исчезли, а стоимость горючего начала постепенно снижаться.

В то же время в Алтайском крае суд вынес решение по делу о массовой невыплате заработной платы. Владельца двух компаний привлекли к ответственности за долги перед персоналом на сумму более 43 млн рублей. Деньги не получили 388 сотрудников.

Событие Детали/Показатели
Новая музыкальная школа 600 мест, срок сдачи — 2028 год
Помощь первоклассникам 660 участников
Долги по зарплате 43 млн рублей, 388 пострадавших
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Магнитные бури почти исчезли, но именно сейчас начинается подготовка к главной угрозе из космоса
Космос
Магнитные бури почти исчезли, но именно сейчас начинается подготовка к главной угрозе из космоса
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
США и Канада. Новости и аналитика
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Сливочность рождается без молока: паста из кешью получится мягкой, светлой и однородной
Mercedes уехал из сервиса без разрешения: GPS раскрыл неожиданный маршрут и принес хозяйке компенсацию
Власти Вологодской области приступили к устранению белых пятен связи на дорогах
Социальный фонд России направил ветеранов из Северной Осетии в центры реабилитации
В Орловской области создают единую цифровую среду для детских медосмотров
Правила перевозок в России затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы
Легенда альпинизма не вернулась с вершины: трагедия на Броуд-Пике потрясла весь мир
В микрорайоне Озерки города Кирова возводят новый детский сад на 260 мест
В Кумертау внедряют модули по управлению БПЛА и ИИ в обновленной школе № 6
Жители Пролетарского района Донецка остались без воды 1 августа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.