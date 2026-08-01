В августе в Барнауле ограничат движение на проспекте Социалистическом и улицах Чернышевского и Челюскинцев

В Барнауле и Алтайском крае за прошедшие сутки зафиксировали ряд значимых изменений в инфраструктуре, социальной сфере и правовом поле. От старта строительства крупного образовательного объекта до судебных разбирательств по долгам перед работниками.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Улица с рекламой InBank

Дорожные ограничения и стройка

В августе водителям Барнаула придется изменить привычные маршруты. Из-за ремонта коммунальных сетей перекроют участки проспекта Социалистического, а также улиц Чернышевского и Челюскинцев. Сроки ограничений привязаны к графику работ на сетях.

Параллельно в городе заложили фундамент нового образовательного центра. В квартале 2001 начали строить музыкальную школу, рассчитанную на 600 учеников. Здание планируют сдать в эксплуатацию к 2028 году.

Социальная поддержка детей

В Барнауле организовали мероприятие для будущих первоклассников. В игровой программе приняли участие 660 детей. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили школьные ранцы и наборы принадлежностей к учебному году.

Рынок топлива и долги по зарплате

Городская администрация Барнаула проанализировала работу АЗС. По данным властей, снабжение города топливом стабилизировалось: очереди на заправках исчезли, а стоимость горючего начала постепенно снижаться.

В то же время в Алтайском крае суд вынес решение по делу о массовой невыплате заработной платы. Владельца двух компаний привлекли к ответственности за долги перед персоналом на сумму более 43 млн рублей. Деньги не получили 388 сотрудников.

Событие Детали/Показатели Новая музыкальная школа 600 мест, срок сдачи — 2028 год Помощь первоклассникам 660 участников Долги по зарплате 43 млн рублей, 388 пострадавших