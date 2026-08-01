Городской пляж в Туапсе закрыт для купания из-за качества воды

Городской пляж Туапсе очистили от нефтепродуктов, но купальщиков туда пока не пускают: пробы воды по-прежнему не соответствуют санитарным нормам. Прибрежную полосу вычистили коммунальные службы и волонтеры. По словам местных жителей, даже несколько затяжных штормов не испортили результат работ.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пляжный волейбол

В субботу территорию осмотрел депутат Госдумы Сергей Алтухов. В ходе визита парламентарий обсудил с горожанами две острые проблемы: социальную поддержку военнослужащих и инфраструктуру для людей с инвалидностью.

Затянувшийся вопрос с кредитами

На пляже депутат встретил Анатолия Антонова, который ранее уже обращался к нему за помощью. Речь идет об изменениях в законодательстве о кредитных каникулах для мобилизованных военнослужащих. Ранее предложения по корректировке закона передали в профильный комитет, однако решение так и не приняли.

"Вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки", — сообщил Анатолий Антонов.

Сергей Алтухов пообещал взять ситуацию под личный контроль и добиться продвижения инициативы.

Барьеры на пути к морю

Второй темой разговора стала доступность пляжей Туапсинского района для маломобильных граждан. Жители отмечают, что спуститься к воде людям с ограниченными возможностями крайне сложно: оборудованных спусков почти нет, специальные тележки в дефиците, а имеющиеся лежаки часто оказываются ненадлежащего качества.

Предприниматели, арендующие пляжные зоны, неохотно инвестируют в спецсредства из-за долгой окупаемости. Сергей Алтухов считает, что этот вопрос нельзя оставлять на усмотрение бизнеса.

"Требования по обустройству пляжей должны быть закреплены в обязательных правилах. Это касается не только спусков, но и питьевых фонтанчиков, душей и туалетов", — отметил Сергей Алтухов.

Парламентарий заявил, что проработает оба вопроса с профильными ведомлениями. Теперь городу остается ждать улучшения качества морской воды, чтобы официально открыть сезон.