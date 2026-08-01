В Саратовской области планируют создать не менее 15 агротехклассов к сентябрю 2026

В Ершове готовят запуск агротехкласса по направлению "Агроинженерия". Заместитель председателя правительства Саратовской области и министр сельского хозяйства Василий Котов проверил ход ремонта помещений и оснащение классов в школе № 2.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс

Директор школы Юлия Тихова сообщила, что профильные педагоги уже прошли переподготовку. Новое оборудование планируют использовать не только для школьников, но и в программах дополнительного профессионального образования на базе "Точки роста".

Партнерство и профилизация

Чтобы связать обучение с реальным рынком труда, школа заключила четырехстороннее соглашение с Ершовским агропромышленным лицеем, Вавиловским университетом и предприятием "МТС Ершовская".

Раннюю профилизацию начинают с 7-х и 10-х классов. По инициативе Вячеслава Володина в Ершове планируют обучать детей профессии тракториста прямо в школе — сейчас ведомства оформляют необходимую лицензию. Василий Котов добавил, что выпускники агротехклассов могут получить дополнительные баллы при поступлении в профильные вузы и колледжи.

Проект "Кадры АПК" и перспективы

Создание таких классов проходит по федеральному проекту "Кадры в агропромышленном комплексе". Программа фокусируется на трех финансовых рычагах:

возмещение затрат на модернизацию оборудования в классах;

выплаты учителям, ведущим занятия в агротехклассах;

компенсация расходов сельхозпроизводителям за прием студентов на производственную практику.

Показатель Цель к 2026 году Количество новых агротехклассов не менее 15 Охват территории области 9 районов