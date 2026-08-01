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Работодатели Калининградской области повышают выплаты для удержания кадров

Россия » Северо-Запад » Калининград

Средняя зарплата в Калининградской области достигла 83 476 рублей. За прошлый год этот показатель вырос на 10,9%, сообщают в Калининградстате.

Тысяча рублей, Софийский собор
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Тысяча рублей, Софийский собор

Прирост доходов зафиксировали почти во всех секторах экономики. Больше всего это отразилось на специалистах здравоохранения и образования, однако разрыв между отраслями остается значительным.

Отрасль Средняя зарплата (руб.)
Здравоохранение 78 120
Образование 67 890
Торговля и общепит 54 321

Параллельно с ростом выплат улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы в регионе снизился до 3,2%.

"Рост заработных плат свидетельствует о стабильном экономическом развитии региона и улучшении условий труда для жителей", — отметили представители ведомства.

Для обычного жителя области, будь то водитель или продавец, такие цифры означают усиление конкуренции за кадры. Чтобы удержать сотрудников в условиях приграничного положения и активного развития логистических хабов, работодатели вынуждены пересматривать оплату труда.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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