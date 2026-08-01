Работодатели Калининградской области повышают выплаты для удержания кадров

Средняя зарплата в Калининградской области достигла 83 476 рублей. За прошлый год этот показатель вырос на 10,9%, сообщают в Калининградстате.
Прирост доходов зафиксировали почти во всех секторах экономики. Больше всего это отразилось на специалистах здравоохранения и образования, однако разрыв между отраслями остается значительным.
|Отрасль
|Средняя зарплата (руб.)
|Здравоохранение
|78 120
|Образование
|67 890
|Торговля и общепит
|54 321
Параллельно с ростом выплат улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы в регионе снизился до 3,2%.
"Рост заработных плат свидетельствует о стабильном экономическом развитии региона и улучшении условий труда для жителей", — отметили представители ведомства.
Для обычного жителя области, будь то водитель или продавец, такие цифры означают усиление конкуренции за кадры. Чтобы удержать сотрудников в условиях приграничного положения и активного развития логистических хабов, работодатели вынуждены пересматривать оплату труда.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.