Работодатели Калининградской области повышают выплаты для удержания кадров

Средняя зарплата в Калининградской области достигла 83 476 рублей. За прошлый год этот показатель вырос на 10,9%, сообщают в Калининградстате.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Тысяча рублей, Софийский собор

Прирост доходов зафиксировали почти во всех секторах экономики. Больше всего это отразилось на специалистах здравоохранения и образования, однако разрыв между отраслями остается значительным.

Отрасль Средняя зарплата (руб.) Здравоохранение 78 120 Образование 67 890 Торговля и общепит 54 321

Параллельно с ростом выплат улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы в регионе снизился до 3,2%.

"Рост заработных плат свидетельствует о стабильном экономическом развитии региона и улучшении условий труда для жителей", — отметили представители ведомства.

Для обычного жителя области, будь то водитель или продавец, такие цифры означают усиление конкуренции за кадры. Чтобы удержать сотрудников в условиях приграничного положения и активного развития логистических хабов, работодатели вынуждены пересматривать оплату труда.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов