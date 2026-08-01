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В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX

Россия

С 1 января 2027 года все гаджеты в России, которые правительство определило как "электронные вычислительные машины", должны поставляться с предустановленным мессенджером MAX. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Инфраструктура 5G
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Инфраструктура 5G

MAX стал частью расширенного списка программного обеспечения, который обязаны внедрять поставщики техники. Всего в перечне 40 позиций. В него вошли сервисы "Яндекс", "ВКонтакте", "Дзен", 2ГИС, НТВ, "Кинопоиск" и "Литрес", а также приложение "Госуслуги".

Ключевые параметры нововведения Детали
Дата вступления в силу 1 января 2027 года
Общее количество приложений в списке 40 позиций
Объекты установки Электронные вычислительные машины (гаджеты)

Техническая сторона вопроса осложняется тем, что Google Play и AppStore уже удалили из своих магазинов приложения MAX и "ВКонтакте". Это означает, что пользователям придется устанавливать программы и обновлять их через российский RuStore.

Помимо функции общения, мессенджер MAX получит прикладной административный функционал. С 1 сентября приложение можно будет использовать для заселения в гостиницы в случае отсутствия бумажного паспорта.

"Расширение списка предустановленного ПО и интеграция государственных функций в мессенджеры меняют цифровую среду пользователя. Теперь устройство из простого инструмента превращается в набор обязательных сервисов, где обновления завязаны на отечественную инфраструктуру", — пояснил региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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