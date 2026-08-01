Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост цен на топливо в Ростове может повлиять на стоимость товаров первой необходимости
Сливочность рождается без молока: паста из кешью получится мягкой, светлой и однородной
Mercedes уехал из сервиса без разрешения: GPS раскрыл неожиданный маршрут и принес хозяйке компенсацию
Власти Вологодской области приступили к устранению белых пятен связи на дорогах
Социальный фонд России направил ветеранов из Северной Осетии в центры реабилитации
В Орловской области создают единую цифровую среду для детских медосмотров
Правила перевозок в России затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы
Легенда альпинизма не вернулась с вершины: трагедия на Броуд-Пике потрясла весь мир
В микрорайоне Озерки города Кирова возводят новый детский сад на 260 мест

Суд обязал власти Павловска ускорить снос и переселение из ветхих зданий

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Павловский городской суд обязал администрацию города ускорить переселение людей из аварийного жилья. Власти планировали завершить процесс к концу 2030 года, но суд счел эти сроки незаконными и перенес дату окончательного расселения на 31 декабря 2028 года.

Дорожный знак "Дорожные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Дорожные работы"

Под удар попали многоквартирные дома на улице Советской (№ 26) и Кооперативной (№ 3, 5, 6, 8, 14, 16). Здания признали аварийными и приговорили к сносу еще в конце 2021 года.

Конфликт вокруг графиков переселения длится несколько лет. В мае 2024 года суд уже отменял первый план расселения, потребовав от чиновников обосновать сроки. В ответ администрация утвердила новый порядок, растянув процесс до конца десятилетия.

"Конструкции домов имеют значительные повреждения и деформации, а их состояние представляет угрозу для безопасности жильцов. Длительное ожидание переселения создает неоправданный риск", — указано в решении суда.

Суд признал распоряжение администрации от 23 апреля 2026 года незаконным и потребовал устранить нарушения. Теперь власти должны предоставить жильцам новые квартиры до конца 2028 года. Решение пока не вступило в законную силу.

Параметр Данные
Адреса домов ул. Кооперативная (№ 3, 5, 6, 8, 14, 16), ул. Советская (№ 26)
Срок признания аварийными Конец 2021 года
Срок по плану администрации До 31 декабря 2030 года
Срок по решению суда До 31 декабря 2028 года

Проблемы с расселением ветхого фонда становятся системными. Ранее стало известно, что глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование по аварийному дому на Бору. Жильцы этого здания должны были получить новые квартиры еще в 2021 году, но до сих пор остаются в разрушающемся доме.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Магнитные бури почти исчезли, но именно сейчас начинается подготовка к главной угрозе из космоса
Космос
Магнитные бури почти исчезли, но именно сейчас начинается подготовка к главной угрозе из космоса
Хрустящий лаваш на сковороде: как вкусно и сытно приготовить яйца с сыром за пару минут
Еда и рецепты
Хрустящий лаваш на сковороде: как вкусно и сытно приготовить яйца с сыром за пару минут
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Сливочность рождается без молока: паста из кешью получится мягкой, светлой и однородной
Mercedes уехал из сервиса без разрешения: GPS раскрыл неожиданный маршрут и принес хозяйке компенсацию
Власти Вологодской области приступили к устранению белых пятен связи на дорогах
Социальный фонд России направил ветеранов из Северной Осетии в центры реабилитации
В Орловской области создают единую цифровую среду для детских медосмотров
Правила перевозок в России затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы
Легенда альпинизма не вернулась с вершины: трагедия на Броуд-Пике потрясла весь мир
В микрорайоне Озерки города Кирова возводят новый детский сад на 260 мест
В Кумертау внедряют модули по управлению БПЛА и ИИ в обновленной школе № 6
Жители Пролетарского района Донецка остались без воды 1 августа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.