Суд обязал власти Павловска ускорить снос и переселение из ветхих зданий

Павловский городской суд обязал администрацию города ускорить переселение людей из аварийного жилья. Власти планировали завершить процесс к концу 2030 года, но суд счел эти сроки незаконными и перенес дату окончательного расселения на 31 декабря 2028 года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

Под удар попали многоквартирные дома на улице Советской (№ 26) и Кооперативной (№ 3, 5, 6, 8, 14, 16). Здания признали аварийными и приговорили к сносу еще в конце 2021 года.

Конфликт вокруг графиков переселения длится несколько лет. В мае 2024 года суд уже отменял первый план расселения, потребовав от чиновников обосновать сроки. В ответ администрация утвердила новый порядок, растянув процесс до конца десятилетия.

"Конструкции домов имеют значительные повреждения и деформации, а их состояние представляет угрозу для безопасности жильцов. Длительное ожидание переселения создает неоправданный риск", — указано в решении суда.

Суд признал распоряжение администрации от 23 апреля 2026 года незаконным и потребовал устранить нарушения. Теперь власти должны предоставить жильцам новые квартиры до конца 2028 года. Решение пока не вступило в законную силу.

Параметр Данные Адреса домов ул. Кооперативная (№ 3, 5, 6, 8, 14, 16), ул. Советская (№ 26) Срок признания аварийными Конец 2021 года Срок по плану администрации До 31 декабря 2030 года Срок по решению суда До 31 декабря 2028 года

Проблемы с расселением ветхого фонда становятся системными. Ранее стало известно, что глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование по аварийному дому на Бору. Жильцы этого здания должны были получить новые квартиры еще в 2021 году, но до сих пор остаются в разрушающемся доме.

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