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Рост цен на топливо в Ростове может повлиять на стоимость товаров первой необходимости

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону к 1 августа зафиксировали наличие всех марок топлива на городских АЗС, однако цены продолжают расти, а в центре города сохраняются очереди.

Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке
Марка топлива Средняя цена за литр (руб.)
АИ-92 80,09
АИ-95 89,58
АИ-98 и выше 103,94
Дизельное топливо (ДТ) 87,97
ДТ+ 89,5

Ситуация на заправках неоднородна и зависит от района города. В центральной части Ростова водители по-прежнему тратят время в очередях. Так, на АЗС "Роснефть" на проспекте Михаила Нагибина, 30 ожидание составляет до 30 минут, а на Сиверса, 2 — до 20 минут.

На выездах из города обстановка спокойнее. На заправках по проспекту Стачки, 237 и Таганрогской, 134А очереди отсутствуют, топливо всех марок в наличии. На АЗС "Роснефть" на улице 40-летия Победы, 1Д зафиксирован технический перерыв.

Рост стоимости литра бензина и дизеля при наличии топлива на стелах напрямую влияет на транспортные расходы жителей региона и может привести к удорожанию логистики товаров первой необходимости в ближайшее время.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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