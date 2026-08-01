Рост цен на топливо в Ростове может повлиять на стоимость товаров первой необходимости

Жители Ростова-на-Дону к 1 августа зафиксировали наличие всех марок топлива на городских АЗС, однако цены продолжают расти, а в центре города сохраняются очереди.
|Марка топлива
|Средняя цена за литр (руб.)
|АИ-92
|80,09
|АИ-95
|89,58
|АИ-98 и выше
|103,94
|Дизельное топливо (ДТ)
|87,97
|ДТ+
|89,5
Ситуация на заправках неоднородна и зависит от района города. В центральной части Ростова водители по-прежнему тратят время в очередях. Так, на АЗС "Роснефть" на проспекте Михаила Нагибина, 30 ожидание составляет до 30 минут, а на Сиверса, 2 — до 20 минут.
На выездах из города обстановка спокойнее. На заправках по проспекту Стачки, 237 и Таганрогской, 134А очереди отсутствуют, топливо всех марок в наличии. На АЗС "Роснефть" на улице 40-летия Победы, 1Д зафиксирован технический перерыв.
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