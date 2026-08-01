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Власти Вологодской области приступили к устранению белых пятен связи на дорогах

Россия » Северо-Запад » Вологда

На федеральной трассе М-8 в Вологодской области запустили четыре новые базовые станции сотовой связи. Оборудование появилось у деревень Скулинская, Дорошевицы и Васильевская (Сямженский округ), а также на 679-м километре дороги в Верховажском округе.

Вышка сотовой связи
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Вышка сотовой связи
"До конца года построим еще девять базовых станций на трассах Вологда — Медвежьегорск и Вологда — Новая Ладога", — сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Новые вышки сокращают количество зон, где телефон не ловит. Для водителей и пассажиров это означает стабильную связь в дороге, возможность пользоваться навигацией и вызывать экстренные службы при авариях.

Работа по устранению "белых пятен" связи на федеральных дорогах региона началась в 2024 году. Ранее за два года обновили 17 станций на отрезке между Вологдой и Череповцом. Всего после завершения всех этапов проекта на трассах области будут работать 30 базовых станций.

Показатель Количество станций
Установлено на М-8 (текущий этап) 4
Запланировано до конца года 9
Итоговое число станций на трассах региона 30
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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