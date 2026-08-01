Власти Вологодской области приступили к устранению белых пятен связи на дорогах

На федеральной трассе М-8 в Вологодской области запустили четыре новые базовые станции сотовой связи. Оборудование появилось у деревень Скулинская, Дорошевицы и Васильевская (Сямженский округ), а также на 679-м километре дороги в Верховажском округе.
Новые вышки сокращают количество зон, где телефон не ловит. Для водителей и пассажиров это означает стабильную связь в дороге, возможность пользоваться навигацией и вызывать экстренные службы при авариях.
Работа по устранению "белых пятен" связи на федеральных дорогах региона началась в 2024 году. Ранее за два года обновили 17 станций на отрезке между Вологдой и Череповцом. Всего после завершения всех этапов проекта на трассах области будут работать 30 базовых станций.
|Показатель
|Количество станций
|Установлено на М-8 (текущий этап)
|4
|Запланировано до конца года
|9
|Итоговое число станций на трассах региона
|30
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