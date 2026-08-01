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Социальный фонд России направил ветеранов из Северной Осетии в центры реабилитации

Россия » Юг » Владикавказ

Более 50 ветеранов специальной военной операции из Северной Осетии-Алании прошли курс восстановления здоровья по программе Социального фонда России (СФР). В ближайшее время лечение получат еще 30 бойцов.

Врач и пациент
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врач и пациент

Программа позволяет военнослужащим восстановиться в специализированных реабилитационных центрах. Всего в России работают 12 таких учреждений, куда направляют демобилизованных бойцов с учетом данных медико-социальной экспертизы.

Один из участников программы Валерий Пащенко прошел лечение в Анапе. Бывший военный медик, выполнявший задачи на границе Курской области, сейчас работает социальным координатором регионального филиала фонда "Защитники Отечества".

"Я решил, что буду должен работать в этом фонде и помогать таким же сослуживцам, боевым товарищам, морально поддерживать их и оказывать всю необходимую помощь", — рассказал Валерий Пащенко.

В санатории для ветерана составили индивидуальный план восстановления. Курс включал посещение бассейна, массажи и грязелечебницы. По словам Пащенко, сочетание медицинских процедур и морского воздуха помогло справиться с болями в пояснице.

Порядок получения помощи

СФР сопровождает ветеранов на всех этапах: от сбора документов до возвращения из центра реабилитации. Заявку можно подать через клиентские службы ведомства или дистанционно через портал Госуслуг.

"Эта мера поддержки была начата с начала 2025 года. Она относительно новая, но становится все более востребованной. Мы работаем в информационном пространстве, чтобы довести до сведения ребят, что есть такая возможность улучшить свое здоровье", — пояснил управляющий отделением СФР в РСО-А Аслан Мильдзихов.

Показатель Значение
Количество центров реабилитации в РФ 12
Прошли курс из Северной Осетии 55 человек
Ожидают направление 30 человек
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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