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В Орловской области создают единую цифровую среду для детских медосмотров

Россия » Центр » Орел

В Орловской области запускают цифровой сервис "Диспансеризация детей". Родители смогут отслеживать состояние здоровья ребенка, записываться к врачам и управлять медицинскими документами через единый интерфейс.

Врач и пациент
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врач и пациент

Система заменит походы в регистратуру за справками и поиск данных по разным ведомствам. В одном личном кабинете соберут сведения о пройденных осмотрах и профилактических мероприятиях.

Возможность Что дает пользователю
Календарь прививок Контроль сроков вакцинации без бумажных карт
Онлайн-запись Выбор врача и времени приема без очереди в регистратуру
Прикрепление к поликлинике Перевод ребенка в медцентр через интернет
Инфо-раздел Доступ к проверенным данным о детском здоровье

"Разработка сервиса направлена на создание единой цифровой среды, которая позволит родителям в одном месте получать всю необходимую информацию о прохождении профилактических осмотров их детьми. Это избавит от необходимости обращаться в регистратуру или искать данные в разных источниках", — сообщили в Департаменте социальной защиты населения Орловской области.

Сейчас платформа находится в разработке. Чтобы инструмент был удобным для жителей области, власти проводят опрос. Родители могут предложить свои функции и пожелания по ссылке clck.ru/3UyVro.

Ответы на популярные вопросы

Когда заработает сервис?

Точная дата запуска не объявлена, сейчас идет этап сбора пожеланий от жителей и техническая разработка.

Где оставить свои предложения по работе сайта?

Пользоваться формой обратной связи можно по указанной ссылке или через QR-код в официальных материалах Департамента соцзащиты.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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