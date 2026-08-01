В Орловской области создают единую цифровую среду для детских медосмотров

В Орловской области запускают цифровой сервис "Диспансеризация детей". Родители смогут отслеживать состояние здоровья ребенка, записываться к врачам и управлять медицинскими документами через единый интерфейс.
Система заменит походы в регистратуру за справками и поиск данных по разным ведомствам. В одном личном кабинете соберут сведения о пройденных осмотрах и профилактических мероприятиях.
|Возможность
|Что дает пользователю
|Календарь прививок
|Контроль сроков вакцинации без бумажных карт
|Онлайн-запись
|Выбор врача и времени приема без очереди в регистратуру
|Прикрепление к поликлинике
|Перевод ребенка в медцентр через интернет
|Инфо-раздел
|Доступ к проверенным данным о детском здоровье
"Разработка сервиса направлена на создание единой цифровой среды, которая позволит родителям в одном месте получать всю необходимую информацию о прохождении профилактических осмотров их детьми. Это избавит от необходимости обращаться в регистратуру или искать данные в разных источниках", — сообщили в Департаменте социальной защиты населения Орловской области.
Сейчас платформа находится в разработке. Чтобы инструмент был удобным для жителей области, власти проводят опрос. Родители могут предложить свои функции и пожелания по ссылке clck.ru/3UyVro.
Точная дата запуска не объявлена, сейчас идет этап сбора пожеланий от жителей и техническая разработка.
Пользоваться формой обратной связи можно по указанной ссылке или через QR-код в официальных материалах Департамента соцзащиты.
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