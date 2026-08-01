Правила перевозок в России затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы

С 1 сентября в России меняются правила перевозок пассажиров на автомобильном и городском электрическом транспорте. Новые нормы будут действовать до сентября 2032 года.
Порядок поездок затронет регулярные рейсы автобусов, трамваев и троллейбусов, а также работу такси и перевозчиков, работающих по заказу.
Транспортные компании смогут внедрять современные способы оплаты проезда. Если техническая база позволяет, пассажиры смогут оплачивать билеты через NFC или использовать Единую биометрическую систему для посадки.
Подтвердить право на льготы теперь можно будет через национальный мессенджер MAX при условии, что перевозчик развернул соответствующую инфраструктуру.
Перевозчики обязаны детально описывать уровень комфорта в салоне, если на маршруте действуют разные тарифы. Информация о наличии кондиционера, туалета, багажных полок и мультимедиа должна появиться в билете, а также на сайтах и в приложениях до момента покупки.
В салонах транспорта теперь должны размещать не только данные водителя, но и актуальный контактный телефон для связи.
Изменяются условия пребывания на автостанциях и автовокзалах. Пассажиры получают право бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами в течение часа до отправления рейса и часа после прибытия.
|Направление изменений
|Что изменится
|Оплата и доступ
|Внедрение NFC, биометрии и подтверждение льгот через мессенджер MAX
|Информирование
|Обязательное описание оснащения салона (кондиционер, туалет и др.) до покупки билета
|Вокзалы
|Бесплатный доступ к залам ожидания и туалетам (±1 час от рейса)
"Изменения распространяются на регулярные перевозки автобусами, трамваями, троллейбусами и автомобилями, а также на перевозки по заказу и легковыми такси", — сообщает ТАСС.
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