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Правила перевозок в России затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы

Россия

С 1 сентября в России меняются правила перевозок пассажиров на автомобильном и городском электрическом транспорте. Новые нормы будут действовать до сентября 2032 года.

Moscow, UMO 5 taxi, Apr 2026 03
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Moscow, UMO 5 taxi, Apr 2026 03

Порядок поездок затронет регулярные рейсы автобусов, трамваев и троллейбусов, а также работу такси и перевозчиков, работающих по заказу.

Цифровизация оплаты и льгот

Транспортные компании смогут внедрять современные способы оплаты проезда. Если техническая база позволяет, пассажиры смогут оплачивать билеты через NFC или использовать Единую биометрическую систему для посадки.

Подтвердить право на льготы теперь можно будет через национальный мессенджер MAX при условии, что перевозчик развернул соответствующую инфраструктуру.

Прозрачность тарифов и сервис

Перевозчики обязаны детально описывать уровень комфорта в салоне, если на маршруте действуют разные тарифы. Информация о наличии кондиционера, туалета, багажных полок и мультимедиа должна появиться в билете, а также на сайтах и в приложениях до момента покупки.

В салонах транспорта теперь должны размещать не только данные водителя, но и актуальный контактный телефон для связи.

Доступ к инфраструктуре

Изменяются условия пребывания на автостанциях и автовокзалах. Пассажиры получают право бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами в течение часа до отправления рейса и часа после прибытия.

Направление изменений Что изменится
Оплата и доступ Внедрение NFC, биометрии и подтверждение льгот через мессенджер MAX
Информирование Обязательное описание оснащения салона (кондиционер, туалет и др.) до покупки билета
Вокзалы Бесплатный доступ к залам ожидания и туалетам (±1 час от рейса)

"Изменения распространяются на регулярные перевозки автобусами, трамваями, троллейбусами и автомобилями, а также на перевозки по заказу и легковыми такси", — сообщает ТАСС.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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