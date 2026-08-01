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В микрорайоне Озерки города Кирова возводят новый детский сад на 260 мест

Россия » Поволжье » Киров

В Кирове завершилась приёмная кампания в детские сады: за четыре месяца ведомство распределило более 6 тысяч направлений для детей от одного года до семи лет. Всего в муниципальных дошкольных учреждениях города сейчас учатся 24,4 тысячи воспитанников.

Детская площадка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Детская площадка

Развитие ясельных групп

Городские власти сосредоточились на расширении сети групп для самых маленьких. Родители всех детей от полутора до трёх лет, подавшие заявления, получили места в садах.

Показатель Значение
Количество ясельных групп в 2024 году 308
Плановое количество групп к 2026 году более 400
Общее число муниципальных садов в городе 141

Места для детей с одного года доступны в центре Кирова, а также в микрорайонах Лепсе, Филейка, Лянгасово, Коминтерн, Дороничи, Красная горка и Нововятском.

Новые объекты и инфраструктура

Для снижения нагрузки на существующие сады строят новые корпуса. В микрорайоне Озерки возводят детский сад на 260 мест по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

"Все дети от полутора до трёх лет, чьи родители подали заявления, получили места", — сообщили в горадминистрации.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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