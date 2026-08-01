В микрорайоне Озерки города Кирова возводят новый детский сад на 260 мест

В Кирове завершилась приёмная кампания в детские сады: за четыре месяца ведомство распределило более 6 тысяч направлений для детей от одного года до семи лет. Всего в муниципальных дошкольных учреждениях города сейчас учатся 24,4 тысячи воспитанников.
Городские власти сосредоточились на расширении сети групп для самых маленьких. Родители всех детей от полутора до трёх лет, подавшие заявления, получили места в садах.
|Показатель
|Значение
|Количество ясельных групп в 2024 году
|308
|Плановое количество групп к 2026 году
|более 400
|Общее число муниципальных садов в городе
|141
Места для детей с одного года доступны в центре Кирова, а также в микрорайонах Лепсе, Филейка, Лянгасово, Коминтерн, Дороничи, Красная горка и Нововятском.
Для снижения нагрузки на существующие сады строят новые корпуса. В микрорайоне Озерки возводят детский сад на 260 мест по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
"Все дети от полутора до трёх лет, чьи родители подали заявления, получили места", — сообщили в горадминистрации.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.