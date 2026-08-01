Новый автобус № 39 связал микрорайоны Заволжье и Веретье в Рыбинске

В Рыбинске с 1 августа запустили новый автобусный маршрут № 39. Он соединит микрорайоны Заволжье и Веретье, пройдя по пути от Троллейбусного парка до улицы Тарасова.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Горная дорога и автобус

Для жителей этих районов поездки станут проще: теперь между точками можно добраться без лишних пересадок. На маршруте работают два автобуса среднего класса. Чтобы пассажиры могли комфортно ждать транспорт, город обустраивает новые остановки.

Параметр Данные по маршруту № 39 Маршрут Троллейбусный парк — ул. Тарасова Количество машин 2 автобуса среднего класса Связь районов Заволжье — Веретье

Расписание движения

Рабочие дни

От Троллейбусного парка: 05:50, 06:23, 07:15, 07:49, 08:37, 09:09, 09:57, 11:02, 11:57, 12:32, 13:24, 13:59, 14:44, 15:19, 16:04, 16:39, 17:34, 18:49, 19:42, 20:19, 21:02.

От ул. Тарасова: 06:25, 06:58, 07:50, 08:24, 09:12, 09:44, 10:32, 11:37, 12:32, 13:07, 13:59, 14:34, 15:19, 15:54, 16:39, 17:14, 18:09, 19:24, 20:17, 20:54, 21:37.

Выходные дни

От Троллейбусного парка: 05:45, 06:23, 07:05, 07:43, 08:30, 09:03, 09:50, 11:02, 11:47, 12:22, 13:07, 13:59, 14:32, 15:19, 15:52, 16:37, 17:26, 18:49, 19:24, 20:09, 20:44.

От ул. Тарасова: 06:20, 06:58, 07:40, 08:18, 09:05, 09:38, 10:25, 11:37, 12:22, 12:57, 13:42, 14:34, 15:07, 15:54, 16:27, 17:12, 18:01, 19:24, 19:59, 20:44, 21:19.