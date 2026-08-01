Новый автобус № 39 связал микрорайоны Заволжье и Веретье в Рыбинске

В Рыбинске с 1 августа запустили новый автобусный маршрут № 39. Он соединит микрорайоны Заволжье и Веретье, пройдя по пути от Троллейбусного парка до улицы Тарасова.
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Горная дорога и автобус
Для жителей этих районов поездки станут проще: теперь между точками можно добраться без лишних пересадок. На маршруте работают два автобуса среднего класса. Чтобы пассажиры могли комфортно ждать транспорт, город обустраивает новые остановки.