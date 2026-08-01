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Ветеринары Саратовской области направили данные о нарушениях в Россельхознадзор

Владельца зоомагазина в Ростове-на-Дону судят за нарушение правил торговли ветпрепаратами

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону один из зоомагазинов пытался торговать ветеринарными лекарствами без специального разрешения. Факт нарушения зафиксировали сотрудники Россельхознадзора, теперь дело передали в суд.

Кот породы девон-рекс идет по асфальтированной дороге у пешеходного перехода
Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены
Кот породы девон-рекс идет по асфальтированной дороге у пешеходного перехода

Проверка показала: на прилавках находились три препарата, для продажи которых владельцу магазина требовалась лицензия. Документа подтверждающего право торговли лекарствами у предпринимателя не оказалось.

Это не первый случай в регионе. По сведениям ведомства, суды уже вынесли четыре решения о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за подобные нарушения правил торговли ветпрепаратами.

"Продажа препаратов без лицензии опасна для животных. Некачественный или просроченный товар может нанести вред здоровью питомцев", — пояснили в Россельхознадзоре.

Отсутствие контроля за происхождением и условиями хранения лекарств превращает покупку в лотерею. Без лицензионного надзора владелец животного не может быть уверен, что препарат работает или вообще безопасен.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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