Ветеринары Саратовской области направили данные о нарушениях в Россельхознадзор

В селе Подшибаловка Краснопартизанского района Саратовской области владелец личного подсобного хозяйства отказался вакцинировать 25 овец и маркировать четырех ягнят. О нарушении ветеринарных правил сообщает региональное управление ветеринарии.
Хозяин скота не допустил специалистов к животным для проведения профилактических мероприятий. Отсутствие идентификационных меток на молодняке 2026 года выпуска лишает ветеринаров возможности отслеживать перемещение стада и контролировать его эпизоотическое состояние.
Специалисты предупреждают: животные вне официального реестра не проходят осмотры и диагностику. Это превращает хозяйство в потенциальный очаг инфекций, которые могут передаться другим стадам или человеку.
"По факту выявления незарегистрированного поголовья и отказа от вакцинации, вся необходимая информация была направлена в Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям для принятия правовых мер и привлечения владельца к административной ответственности", — сообщил начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев.
Материалы проверки сейчас изучает надзорный орган. Россельхознадзор определит меру наказания для фермера после анализа всех обстоятельств дела.
|Параметр нарушения
|Данные по хозяйству
|Количество незарегистрированных овец
|25 голов
|Количество немаркированных ягнят
|4 головы
|Статус дела
|Передано в Россельхознадзор
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.