Ветеринары Саратовской области направили данные о нарушениях в Россельхознадзор

В селе Подшибаловка Краснопартизанского района Саратовской области владелец личного подсобного хозяйства отказался вакцинировать 25 овец и маркировать четырех ягнят. О нарушении ветеринарных правил сообщает региональное управление ветеринарии.

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Хозяин скота не допустил специалистов к животным для проведения профилактических мероприятий. Отсутствие идентификационных меток на молодняке 2026 года выпуска лишает ветеринаров возможности отслеживать перемещение стада и контролировать его эпизоотическое состояние.

Специалисты предупреждают: животные вне официального реестра не проходят осмотры и диагностику. Это превращает хозяйство в потенциальный очаг инфекций, которые могут передаться другим стадам или человеку.

"По факту выявления незарегистрированного поголовья и отказа от вакцинации, вся необходимая информация была направлена в Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям для принятия правовых мер и привлечения владельца к административной ответственности", — сообщил начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев.

Материалы проверки сейчас изучает надзорный орган. Россельхознадзор определит меру наказания для фермера после анализа всех обстоятельств дела.

Параметр нарушения Данные по хозяйству Количество незарегистрированных овец 25 голов Количество немаркированных ягнят 4 головы Статус дела Передано в Россельхознадзор