Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила перевозок в России затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы
В микрорайоне Озерки города Кирова возводят новый детский сад на 260 мест
В Кумертау внедряют модули по управлению БПЛА и ИИ в обновленной школе № 6
Жители Пролетарского района Донецка остались без воды 1 августа
Педагоги Брянской области будут получать одинаковый оклад за одну норму нагрузки
В Узбекистане создают единую электронную базу для идентификации животных и скота
Газовый маршрут через Черное море не сбавляет ход: Европа продолжает забирать российское топливо
Цены пошли вниз вопреки рынку: дилеры начали отдавать популярные кроссоверы дешевле на сотни тысяч
Новый автобус № 39 связал микрорайоны Заволжье и Веретье в Рыбинске

Пострадавшие от паводков в Тюменской области получат по 15 675 рублей

Россия » Урал » Тюмень

Паводки в Тюменской области затронули 84 частных дома в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах. Из зон затопления вывезли 53 человека, включая девять детей, сообщил губернатор региона Александр Моор.

Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе

По данным главы области, 39 эвакуированных разместили в трех пунктах временного проживания, остальные 14 человек остановились у родственников.

Показатель Значение
Количество подтопленных домов 84
Число эвакуированных 53 человека
Выплаты на одного пострадавшего 15 675 рублей
Подавшее заявления на помощь 401 человек

Александр Моор посетил Тюменский округ, чтобы проверить состояние защитных сооружений на реке Пышма.

"Рост уровня реки Туры замедлился. На 12:00 плюс три сантиметра, всего 895 см. По прогнозам Росгидромета, подъем будет продолжаться до третьего августа, после этого вода пойдет на спад", — констатировал губернатор Александр Моор.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима
Киргизия
Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Недвижимость
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Утро начинается не с кофе: 10 движений легко подготовят тело к дневной нагрузке
Для водителей вводят новое правило: на Крымском мосту изменят перевозку топлива уже с 4 августа
Жители Ростовской области останутся без эфирного телевидения из-за технических работ
Крона яблони оставит без урожая: вот какие ветви следует безжалостно удалить
В Мирабадском районе Ташкента задержан руководитель компании Al-Latif Hearts Tower
Банки пустеют раньше зимы: эта баклажанная икра удивляет вкусом без капли уксуса
В Ставропольском крае увеличивают производство слив за счет господдержки
Теплосети Новосибирска могут остаться без воды дольше 14 дней из-за поломок
Администрация Курска финансирует ремонт улиц Кавказской и Пучковки из регионального бюджета
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.