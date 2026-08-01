Пострадавшие от паводков в Тюменской области получат по 15 675 рублей

Паводки в Тюменской области затронули 84 частных дома в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах. Из зон затопления вывезли 53 человека, включая девять детей, сообщил губернатор региона Александр Моор.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе

По данным главы области, 39 эвакуированных разместили в трех пунктах временного проживания, остальные 14 человек остановились у родственников.

Показатель Значение Количество подтопленных домов 84 Число эвакуированных 53 человека Выплаты на одного пострадавшего 15 675 рублей Подавшее заявления на помощь 401 человек

Александр Моор посетил Тюменский округ, чтобы проверить состояние защитных сооружений на реке Пышма.

"Рост уровня реки Туры замедлился. На 12:00 плюс три сантиметра, всего 895 см. По прогнозам Росгидромета, подъем будет продолжаться до третьего августа, после этого вода пойдет на спад", — констатировал губернатор Александр Моор.