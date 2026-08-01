Пострадавшие от паводков в Тюменской области получат по 15 675 рублей

Паводки в Тюменской области затронули 84 частных дома в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах. Из зон затопления вывезли 53 человека, включая девять детей, сообщил губернатор региона Александр Моор.
По данным главы области, 39 эвакуированных разместили в трех пунктах временного проживания, остальные 14 человек остановились у родственников.
|Показатель
|Значение
|Количество подтопленных домов
|84
|Число эвакуированных
|53 человека
|Выплаты на одного пострадавшего
|15 675 рублей
|Подавшее заявления на помощь
|401 человек
Александр Моор посетил Тюменский округ, чтобы проверить состояние защитных сооружений на реке Пышма.
"Рост уровня реки Туры замедлился. На 12:00 плюс три сантиметра, всего 895 см. По прогнозам Росгидромета, подъем будет продолжаться до третьего августа, после этого вода пойдет на спад", — констатировал губернатор Александр Моор.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.