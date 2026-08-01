Мэрия Уфы сообщила об отсутствии финансирования на реконструкцию подземного перехода

Жители Уфы требуют привести в порядок спуск в подземный переход у остановки "Горсовет". Горожане заявляют, что существующие пандусы фактически непригодны для людей с колясками и инвалидов из-за слишком крутого угла наклона и узких скатов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мужчина и Mitsubishi Outlander на проспекте

По словам пользователей, угол спуска достигает 45 градусов, а ширина конструкции не позволяет проехать широким моделям колясок или вариантам для двойни. Для людей с ограниченными возможностями здоровья такой спуск становится опасным. Ближайшие надземные переходы находятся почти в километре от этого места, что делает перемещение по району затруднительным.

"Попробуйте там с коляской спуститься, это кошмар. Во-первых, угол 45 градусов, во-вторых, ширина ската не соответствует ширине колес колясок… Для инвалидных колясок это аттракцион смерти", — говорят горожане.

Ответ властей

В Управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы признали, что пандусы не отвечают требованиям доступной среды. В мэрии пояснили: на момент строительства перехода нормативных документов, которые регламентируют безбарьерный доступ, еще не существовало.

Для исправления ситуации требуется полная реконструкция объекта, но бюджет на эти цели не предусмотрен.

"Необходима реконструкция перехода с учетом создания доступной среды для маломобильных граждан. Лимитов финансирования для проведения таких работ на 2026 год нет. Для обеспечения безопасности рекомендуем выбирать альтернативные маршруты", — сообщили в мэрии.

В качестве временного решения чиновники предлагают пользоваться регулируемым переходом со стороны Южного проезда администрации Уфы через проспект Октября.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова