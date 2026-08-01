СК по Орловской области предупредил жителей об ответственности за нарушение закона о выборах

Следственный комитет по Орловской области предупредил жителей региона о последствиях нарушения избирательного законодательства. В ведомстве напомнили, что за незаконную агитацию, подделку документов или помехи в работе комиссий предусмотрены крупные штрафы и тюремные сроки.
Правила проведения выборов и ограничения по агитации закреплены в Федеральном законе № 67-ФЗ. Нарушение этих норм может привести к административному или уголовному преследованию в зависимости от тяжести проступка.
Административные правонарушения, такие как агитация вне установленного срока или в запрещенных местах, караются штрафами. Сумма зависит от того, кто совершил нарушение: обычный гражданин, должностное лицо или организация.
|Вид нарушения
|Максимальное наказание
|Незаконная агитация (для юрлиц)
|Штраф до 500 тысяч рублей
|Воспрепятствование праву голосования или работе комиссий
|Лишение свободы до 5 лет
|Фальсификация итогов голосования или документов
|Лишение свободы до 4 лет
|Нарушение финансирования кампании
|Лишение свободы до 2 лет
|Незаконная выдача или получение бюллетеня
|Лишение свободы до 5 лет
Следователи СК России подчеркнули, что именно их ведомство занимается расследованием подобных преступлений. Сообщить о нарушениях можно по телефону доверия 8 (4862) 73-29-75 или дежурному следственного органа 8-920-815-65-55.
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