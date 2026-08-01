Чувашия заняла первое место в рейтинге качества проведения диспансеризации

Чувашия заняла первое место в общероссийском рейтинге по качеству проведения диспансеризации. Регион опередил 16 других субъектов страны. Результаты исследования представили НМИЦ терапии и профилактической медицины совместно с Российским университетом медицины.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Медицинская процедура - забор крови

В опросе приняли участие более 31,5 тысячи человек в возрасте от 40 до 64 лет. Пациенты оценивали свой реальный опыт прохождения профилактических осмотров, и именно чувашская система здравоохранения получила наивысшие баллы за качество помощи.

"Для нас это подтверждение того, что выбранный нами подход к развитию здравоохранения дает реальные результаты", — отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Как изменили систему профилактики

Регион пересмотрел подход к диспансеризации, отказавшись от формального сбора статистики. Теперь приоритетом стала реальная польза для пациента: ранняя диагностика болезни, консультация врача и определение конкретного маршрута лечения.

Основным инструментом стали региональные проекты, которые работают вместе с федеральными программами:

"Шаг к здоровью" - мобильные "Поезда здоровья" и стационарные "Пункты здоровья" теперь курсируют по всем муниципальным округам республики. Они обеспечивают выездную помощь взрослым и детям.

- мобильные "Поезда здоровья" и стационарные "Пункты здоровья" теперь курсируют по всем муниципальным округам республики. Они обеспечивают выездную помощь взрослым и детям. "Забота о старших" - программа для жителей старше 65 лет, которые не посещали врачей более года. Таких граждан приглашают на приоритетный прием к профильным специалистам.

"Высокая оценка федеральных экспертов — это прежде всего заслуга наших медицинских работников, которые ежедневно помогают людям сохранять здоровье. Благодарю каждого за профессионализм, ответственность и искреннюю заботу о пациентах", — добавил Олег Николаев.

Инструмент / Программа Цель и охват Поезда и Пункты здоровья Выездная помощь во всех муниципальных окрурах республики "Забота о старших" Приоритетный прием для людей 65+, не обращавшихся к врачам более года Диспансеризация Раннее выявление заболеваний и формирование маршрута лечения

Цель республики — превратить регулярные осмотры в привычку для каждого жителя, обеспечив доступ к медицине независимо от места проживания.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов