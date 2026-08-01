Чувашия заняла первое место в рейтинге качества проведения диспансеризации

Чувашия заняла первое место в общероссийском рейтинге по качеству проведения диспансеризации. Регион опередил 16 других субъектов страны. Результаты исследования представили НМИЦ терапии и профилактической медицины совместно с Российским университетом медицины.
В опросе приняли участие более 31,5 тысячи человек в возрасте от 40 до 64 лет. Пациенты оценивали свой реальный опыт прохождения профилактических осмотров, и именно чувашская система здравоохранения получила наивысшие баллы за качество помощи.
"Для нас это подтверждение того, что выбранный нами подход к развитию здравоохранения дает реальные результаты", — отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
Регион пересмотрел подход к диспансеризации, отказавшись от формального сбора статистики. Теперь приоритетом стала реальная польза для пациента: ранняя диагностика болезни, консультация врача и определение конкретного маршрута лечения.
Основным инструментом стали региональные проекты, которые работают вместе с федеральными программами:
"Высокая оценка федеральных экспертов — это прежде всего заслуга наших медицинских работников, которые ежедневно помогают людям сохранять здоровье. Благодарю каждого за профессионализм, ответственность и искреннюю заботу о пациентах", — добавил Олег Николаев.
|Инструмент / Программа
|Цель и охват
|Поезда и Пункты здоровья
|Выездная помощь во всех муниципальных окрурах республики
|"Забота о старших"
|Приоритетный прием для людей 65+, не обращавшихся к врачам более года
|Диспансеризация
|Раннее выявление заболеваний и формирование маршрута лечения
Цель республики — превратить регулярные осмотры в привычку для каждого жителя, обеспечив доступ к медицине независимо от места проживания.
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