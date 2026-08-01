Прокуратура Сельца добилась постановки бесхозных линий электропередач на кадастровый учет

В Сельце Брянской области бесхозные линии электропередач поставили на кадастровый учёт. Это стало возможным после того, как прокуратура через суд решила проблему с отсутствием владельцев у объектов энергоснабжения.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Два рабочих у оборудования

Поводом для проверки послужила жалоба местного жителя. Горожанин сообщил в надзорные органы, что электросети находятся в плохом состоянии и могут быть опасны.

Прокуроры выяснили: линии проходят через территории садоводческих товариществ, но документально за ними никто не закреплен. Из-за этого обслуживание сетей фактически не проводилось, а риск аварий или поражения током для людей рос.

"Объекты электроснабжения поставлены на кадастровый учет, что в дальнейшем позволит оформить на них право муниципальной собственности", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Теперь, когда сети внесены в реестр, городские власти смогут взять их на баланс. Для жителей садовых товариществ это означает, что у сетей появится ответственный хозяин, который должен будет привести оборудование в порядок и обеспечить безопасность эксплуатации.

Экспертная проверка:

юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова