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В Саратовской области инициировали арест имущества дорожников из-за работ в школах Вольска

Россия » Поволжье » Саратов

Прокуратура Саратовской области инициировала арест имущества дорожного подрядчика на сумму более 219 миллионов рублей. Поводом стало строительство дворов в школах и детских садах Вольска, где рабочие использовали замерзший асфальт.

Школьный класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс

Ситуация вскрылась после выезда сотрудников приемной председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Осмотр территорий показал грубые нарушения технологии укладки покрытия. Спикер Госдумы направил запрос в надзорное ведомство, что запустило серию проверок.

Следователи установили, что асфальтирование во дворах образовательных учреждений проводили с нарушением ГОСТа. В результате директор компании "Спецстрой" стал фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Также прокурорские представления получили глава района и руководство ООО "Дорстрой". Образцы асфальтобетона из двух учреждений передали в МВД для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

"Хочу отметить роль уже нового прокурора области, человека, который, только заступив на должность, взял эти вопросы на свой личный контроль", — сообщил Вячеслав Володин.

Судебные иски к подрядчику

Новый прокурор региона Роман Пантелеев взял дело под личный контроль. Надзорный орган обратился в арбитражный суд с иском к ООО "Спецстрой", которое возглавляет Хачик Симонян.

Предмет претензии Детали и суммы
Сумма ареста имущества 219 374 000 рублей
Объем финансирования проекта (2025 год) 111 миллионов рублей
Правовые требования Признание десятков контрактов с бюджетными организациями ничтожными
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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