В Курске за неделю восстановили грунт и асфальт на 17 участках города, где ранее проводили раскопки.
Рабочие привели в порядок дороги на улицах Ленина, Перекальского, Гоголя, Димитрова, Бойцов 9-й Дивизии, Аэродромной, Косухина, Карла Маркса, Энгельса и Павлуновского. Кроме того, сетевые компании заделали ямы после ремонта подземных сетей на Привокзальной площади и улице Бутко.
"За минувшую неделю в Курске привели в порядок 17 мест, где проводились земляные работы", — сообщил директор городской инспекции ЖКХ Михаил Райко.
Для жителей города это означает возвращение привычного комфорта передвижения и безопасность дорожного полотна. Скорость устранения таких разрывов напрямую влияет на ситуацию с пробками и износом подвески автомобилей.
|Показатель
|Значение
|Восстановлено участков за неделю
|17
|Текущее количество ордеров на раскопки (на 31 июля)
|532
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.