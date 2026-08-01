В Курске восстановили грунт и асфальт на 17 участках за одну неделю

В Курске за неделю восстановили грунт и асфальт на 17 участках города, где ранее проводили раскопки.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Ремонтные работы"

Рабочие привели в порядок дороги на улицах Ленина, Перекальского, Гоголя, Димитрова, Бойцов 9-й Дивизии, Аэродромной, Косухина, Карла Маркса, Энгельса и Павлуновского. Кроме того, сетевые компании заделали ямы после ремонта подземных сетей на Привокзальной площади и улице Бутко.

"За минувшую неделю в Курске привели в порядок 17 мест, где проводились земляные работы", — сообщил директор городской инспекции ЖКХ Михаил Райко.

Для жителей города это означает возвращение привычного комфорта передвижения и безопасность дорожного полотна. Скорость устранения таких разрывов напрямую влияет на ситуацию с пробками и износом подвески автомобилей.

Показатель Значение Восстановлено участков за неделю 17 Текущее количество ордеров на раскопки (на 31 июля) 532