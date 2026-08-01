В Рыбинске за 25 миллионов рублей закупили оборудование для эндоскопии

В Рыбинске на базе городской больницы №1 открыли эндоскопический центр. Теперь местным жителям не придется ездить в Ярославль для прохождения высокотехнологичной диагностики и малоинвазивных операций.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Взятие крови у пациента

Центр ориентирован на людей из групп риска по онкологии желудочно-кишечного тракта, а также на пациентов, которые стоят на диспансерном учете. Врачи планируют принимать не менее 20 человек в день, при этом обсуждается вопрос продления часов приема для удобства горожан.

"Теперь жителям этого города не нужно ездить для проведения высокотехнологичных исследований в Ярославль", — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Оборудование и связь с экспертами

На закупку техники из областного бюджета направили около 25 млн рублей. Комплексы позволяют проводить высокоточную хирургию и включают полный набор инструментов для всех этапов операций.

Показатель Данные Инвестиции в оборудование ~ 25 млн рублей Планируемый прием пациентов от 20 человек в день Помощь врачам из Ярославля телемедицина (защищенные каналы связи)

Диагностика станет точнее за счет удаленного участия врачей из областной онкологической больницы. Специалисты будут подключаться к манипуляциям в реальном времени и консультировать коллег.

Кадры и новые центры

Персонал больницы уже прошел обучение, а в сентябре к работе приступят два молодых врача под руководством наставников. Чтобы привлечь медиков в регион, власти предлагают выплаты и сертификаты на покупку жилья от 2,5 до 4 млн рублей.

Развитие медицинской сети Рыбинска продолжится через две недели. По словам и. о. министра здравоохранения области Марии Можейко, откроется второй региональный эндокринологический центр. Его создали по федеральной программе "Борьба с сахарным диабетом".

Новый центр поможет пациентам с сахарным диабетом получить комплексную помощь и консультации по питанию в своем городе, что избавит их от лишних поездок и упростит контроль за здоровьем.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова