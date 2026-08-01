В Рыбинске за 25 миллионов рублей закупили оборудование для эндоскопии

В Рыбинске на базе городской больницы №1 открыли эндоскопический центр. Теперь местным жителям не придется ездить в Ярославль для прохождения высокотехнологичной диагностики и малоинвазивных операций.
Центр ориентирован на людей из групп риска по онкологии желудочно-кишечного тракта, а также на пациентов, которые стоят на диспансерном учете. Врачи планируют принимать не менее 20 человек в день, при этом обсуждается вопрос продления часов приема для удобства горожан.
"Теперь жителям этого города не нужно ездить для проведения высокотехнологичных исследований в Ярославль", — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
На закупку техники из областного бюджета направили около 25 млн рублей. Комплексы позволяют проводить высокоточную хирургию и включают полный набор инструментов для всех этапов операций.
|Показатель
|Данные
|Инвестиции в оборудование
|~ 25 млн рублей
|Планируемый прием пациентов
|от 20 человек в день
|Помощь врачам из Ярославля
|телемедицина (защищенные каналы связи)
Диагностика станет точнее за счет удаленного участия врачей из областной онкологической больницы. Специалисты будут подключаться к манипуляциям в реальном времени и консультировать коллег.
Персонал больницы уже прошел обучение, а в сентябре к работе приступят два молодых врача под руководством наставников. Чтобы привлечь медиков в регион, власти предлагают выплаты и сертификаты на покупку жилья от 2,5 до 4 млн рублей.
Развитие медицинской сети Рыбинска продолжится через две недели. По словам и. о. министра здравоохранения области Марии Можейко, откроется второй региональный эндокринологический центр. Его создали по федеральной программе "Борьба с сахарным диабетом".
Новый центр поможет пациентам с сахарным диабетом получить комплексную помощь и консультации по питанию в своем городе, что избавит их от лишних поездок и упростит контроль за здоровьем.
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