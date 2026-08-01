Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый автобус № 39 связал микрорайоны Заволжье и Веретье в Рыбинске
Владельца зоомагазина в Ростове-на-Дону судят за нарушение правил торговли ветпрепаратами
Ветеринары Саратовской области направили данные о нарушениях в Россельхознадзор
Грузинский НПЗ неожиданно отказался от российской нефти: ставку сделали на Казахстан и Ливию
Пострадавшие от паводков в Тюменской области получат по 15 675 рублей
Мэрия Уфы сообщила об отсутствии финансирования на реконструкцию подземного перехода
СК по Орловской области предупредил жителей об ответственности за нарушение закона о выборах
Чувашия заняла первое место в рейтинге качества проведения диспансеризации
ГАИ Белоруссии усилила контроль на дорогах Брестской области из-за пяти смертей

Жители аварийных домов в Омске вынуждены судиться за право на переезд

Россия » Сибирь » Омск

В Омской области с 2019 года из аварийных домов переселили 5,5 тысячи человек. Данные содержатся в отчете регионального Минстроя по программе обеспечения граждан доступным и комфортным жильем за второй квартал 2026 года.

Статуя Правосудия перед зданием суда
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Статуя Правосудия перед зданием суда

По документам ведомства фактическое число переселенных жителей на конец периода составило 7,3 тысячи человек, что превысило план в 6,4 тысячи. Программа реализуется через региональный проект "Жилье".

Показатель Значение
Переселенные из аварийного фонда (с 2019 г.) 5,5 тыс. человек
Расходы по программе за II квартал 754 млн рублей (46,9% от годового бюджета)
Объем строительства за II квартал 0,328 млн кв. м (план на год — 0,7 млн)

Системный кризис расселения

С 1 января 2026 года в Омске перестала действовать вторая региональная программа по расселению аварийного жилья. Этот проект работал с 2019 по 2025 год и охватывал дома, которые признали непригодными для жизни до начала 2017 года.

Новая системная программа на смену старой пока не появилась. Жители домов, которые получили статус аварийных позже, теперь вынуждены добиваться переселения в индивидуальном порядке через суд.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Цветы и растения
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Недвижимость
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Утро начинается не с кофе: 10 движений легко подготовят тело к дневной нагрузке
Для водителей вводят новое правило: на Крымском мосту изменят перевозку топлива уже с 4 августа
Жители Ростовской области останутся без эфирного телевидения из-за технических работ
Крона яблони оставит без урожая: вот какие ветви следует безжалостно удалить
В Мирабадском районе Ташкента задержан руководитель компании Al-Latif Hearts Tower
Банки пустеют раньше зимы: эта баклажанная икра удивляет вкусом без капли уксуса
В Ставропольском крае увеличивают производство слив за счет господдержки
Теплосети Новосибирска могут остаться без воды дольше 14 дней из-за поломок
Администрация Курска финансирует ремонт улиц Кавказской и Пучковки из регионального бюджета
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.