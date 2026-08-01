Жители аварийных домов в Омске вынуждены судиться за право на переезд

В Омской области с 2019 года из аварийных домов переселили 5,5 тысячи человек. Данные содержатся в отчете регионального Минстроя по программе обеспечения граждан доступным и комфортным жильем за второй квартал 2026 года.

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По документам ведомства фактическое число переселенных жителей на конец периода составило 7,3 тысячи человек, что превысило план в 6,4 тысячи. Программа реализуется через региональный проект "Жилье".

Показатель Значение Переселенные из аварийного фонда (с 2019 г.) 5,5 тыс. человек Расходы по программе за II квартал 754 млн рублей (46,9% от годового бюджета) Объем строительства за II квартал 0,328 млн кв. м (план на год — 0,7 млн)

Системный кризис расселения

С 1 января 2026 года в Омске перестала действовать вторая региональная программа по расселению аварийного жилья. Этот проект работал с 2019 по 2025 год и охватывал дома, которые признали непригодными для жизни до начала 2017 года.

Новая системная программа на смену старой пока не появилась. Жители домов, которые получили статус аварийных позже, теперь вынуждены добиваться переселения в индивидуальном порядке через суд.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов