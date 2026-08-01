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Кабмин Татарстана подписал постановление о ремонте служебной парковки за 16,9 млрд рублей

Россия » Поволжье » Казань

Кабинет министров Татарстана выделил 16,9 млрд рублей на ремонт служебной парковки в Казани. Соответствующее постановление правительства республики подписано 28 сентября.

Автомобили BYD у дилерского центра
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомобили BYD у дилерского центра

Речь идет об объекте площадью 4,3 тыс. квадратных метров, который находится по адресу: ул. Максима Горького, д. 107. Площадка используется для размещения автомобилей государственных учреждений и организаций республики.

Параметр Детали проекта
Сумма затрат 16,9 млрд рублей
Площадь объекта 4,3 тыс. кв. м
Срок работ до 180 календарных дней
Источник средств Бюджет Республики Татарстан

Рабочие полностью демонтируют старое покрытие и уложат новый асфальтобетон. Проект также предусматривает строительство подъездных путей, установку освещения, ограждений и прокладку инженерных коммуникаций.

Подрядчика выберут в соответствии с законодательством республики. Срок выполнения всех работ ограничен полугодом с момента подписания договора.

"Ремонт позволит обеспечить надежное и безопасное хранение транспортных средств, а также улучшить внешний вид и функциональность объекта", — сообщили в Кабмине Татарстана.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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