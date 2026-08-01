В Пермском крае открыли муниципальный приют с вместимостью 500 будок

В Соликамском округе Пермского края открылся муниципальный приют для бездомных животных. В центре уже разместили первых собак: животные прошли осмотр ветеринаров и сейчас находятся на карантине, после чего их переведут в основные вольеры.
Глава муниципалитета Александр Русанов сообщил, что до конца года приют примет около ста собак. Сейчас администрация завершает подбор персонала для полноценной работы учреждения.
"Собаки прошли ветеринарный осмотр и обживаются в новом доме", — сообщил глава муниципалитета Александр Русанов.
Объект рассчитан на масштабную работу по очистке улиц от стай: здесь установили 500 будок. Приют будет принимать животных не только из Соликамска, но и из Чердыни и Красновишерска.
Для поиска новых владельцев планируют создать группу в соцсети VK. В сообществе будут публиковать анкеты собак и координировать работу с волонтерами.
|Параметр
|Данные
|Вместимость (количество будок)
|500
|Прогноз заполняемости до конца года
|~ 100 собак
|География приема животных
|Соликамск, Чердынь, Красновишерск
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