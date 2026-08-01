В Пермском крае открыли муниципальный приют с вместимостью 500 будок

В Соликамском округе Пермского края открылся муниципальный приют для бездомных животных. В центре уже разместили первых собак: животные прошли осмотр ветеринаров и сейчас находятся на карантине, после чего их переведут в основные вольеры.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Слепая собака играет с мячиком

Глава муниципалитета Александр Русанов сообщил, что до конца года приют примет около ста собак. Сейчас администрация завершает подбор персонала для полноценной работы учреждения.

"Собаки прошли ветеринарный осмотр и обживаются в новом доме", — сообщил глава муниципалитета Александр Русанов.

Мощности и поиск хозяев

Объект рассчитан на масштабную работу по очистке улиц от стай: здесь установили 500 будок. Приют будет принимать животных не только из Соликамска, но и из Чердыни и Красновишерска.

Для поиска новых владельцев планируют создать группу в соцсети VK. В сообществе будут публиковать анкеты собак и координировать работу с волонтерами.

Параметр Данные Вместимость (количество будок) 500 Прогноз заполняемости до конца года ~ 100 собак География приема животных Соликамск, Чердынь, Красновишерск