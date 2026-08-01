В Курской области возобновили движение двухвагонных поездов РА-3

В Курской области вырос спрос на пригородные перевозки. С начала 2026 года компания "Центральная ППК" перевезла более 199 тысяч человек, что на 9,6 тысячи пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные пути с поездом и вагонами

Для жителей региона стали доступнее поездки по маршруту Курск — Лукашевка: в феврале здесь возобновили движение двухвагонных поездов РА-3. Решение вернуть составы такого формата подтверждают цифры пассажиропотока.

Станция отправления Количество пассажиров Курск более 47 тысяч Михайловский Рудник свыше 27 тысяч Поныри более 21 тысячи

"Статистика показывает, что направление нужно людям", — отметил Александр Замараев.