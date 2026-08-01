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Москва без бродячих собак: какая система навсегда изменила жизнь животных и горожан

Россия » Центр » Москва

Встреча с бездомной собакой на московской улице сегодня воспринимается как исключительное событие, вызывающее у горожан желание немедленно помочь животному. Несколько десятилетий назад стаи в городских кварталах были привычным явлением, однако смена подхода к контролю численности животных кардинально изменила облик столицы. Отказ от практики выпуска собак после стерилизации в пользу безвозвратного отлова привел к тому, что постоянные популяции на улицах практически исчезли.

Собака у автобусной остановки
Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены
Собака у автобусной остановки

Модель безвозвратного отлова

Столица перешла к жесткой системе контроля: обнаруженная безнадзорная собака направляется в приют на постоянное содержание.

В отличие от других регионов, где практикуется социализация собак через временную передержку и последующий выпуск, Москва придерживается стратегии "забрали — навсегда". Это препятствует формированию устойчивых стай, которые нуждаются в стабильной кормовой базе для выживания и размножения.

"Регулярное изъятие животных с территории прерывает цикл воспроизводства, что является единственным способом предотвратить появление агрессивных территориальных групп в мегаполисе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Жизнь животного в приюте

После отлова собака попадает в один из городских центров. Там она проходит карантин, ветеринарный осмотр, вакцинацию и стерилизацию.

Специалисты отмечают, что даже у возрастных животных при правильном уходе меняется поведение, что требует внимания к их здоровью, учитывая, как здоровье собак зависит от условий содержания.

"Работа с бывшими уличными псами требует терпения, ведь многие из них страдают от последствий стресса и нуждаются в коррекции поведения через профессиональное воспитание щенка или взрослой особи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Волонтеры активно используют цифровые сервисы для пристройства. Статистика показывает, что тысячи животных ежегодно находят новых владельцев, обретая дом и стабильный распорядок дня, что положительно сказывается на их поведении собак в домашних условиях.

Почему проблема остается актуальной

Несмотря на эффективность отлова, первопричины появления бездомных животных — безответственность владельцев и самовыгул — остаются нерешенными. Потоки собак, оказывающихся на улице, не иссякают.

Эксперты сходятся во мнении, что необходимы строгая регистрация и контроль разведения. Часто стресс у собак, спровоцированный сменой обстановки, усугубляет сложности адаптации к жизни с человеком.

"Ключевым фактором успешной интеграции животного из приюта в семью является понимание психологии питомца и его кинология особенностей в первые дни адаптации", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Проблема Результат/Решение
Появление бездомных стай Безвозвратный отлов и приют
Случайный выброс собак Обязательная регистрация
Отсутствие социализации Работа волонтеров с питомцами

Как помочь найденной собаке

При встрече с беспризорным псом важно соблюдать меры безопасности:

  • Не пытайтесь ловить животное самостоятельно, чтобы избежать травм.
  • Сделайте фото с безопасного расстояния.
  • Если собака выглядит ухоженной и имеет ошейник, распространите информацию в локальных чатах.
  • Подайте заявку на портал "Наш город" в раздел "Бездомные животные".

Ответы на популярные вопросы о бездомных животных

Можно ли самостоятельно приютить собаку после отлова?

Да, алгоритм возврата хозяину или поиск нового владельца официально закреплен в регламентах работы приютов.

Почему в других регионах животных возвращают на улицу?

Там применяется иная модель работы, отличная от московского безвозвратного отлова.

Безопасно ли забирать собаку из приюта домой?

Все животные проходят обязательный карантин, ветеринарный контроль и вакцинацию перед пристройством.

Что делать, если собака явно потерялась?

Разместите объявления в районных группах и на специализированных спокойные породы собак площадках по поиску питомцев.

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Экспертная проверка: ветеринарный врач Олег Мартынов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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