Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал действия прокуратуры Саратовской области, которая вмешалась в процесс благоустройства дворов школ и детских садов в Вольске и Вольском районе. Поводом для внимания стали многочисленные нарушения при работах, на которые государство потратило 111 миллионов рублей.
Сумма финансирования оказалась несоразмерна результату: объекты сдали с серьезными качественными недостатками. В итоге надзорное ведомство инициировало проверку и потребовала устранить брак.
"В Вольске 111 млн отдали. В итоге работа выполнена некачественно. Прокуратура правильно сделала, вмешалась", — отметил Вячеслав Володин.
Особо политик выделил работу нового прокурора области Романа Пантелеева. По словам Володина, глава ведомства взял ситуацию под личный контроль сразу после вступления в должность.
На текущий момент прокуратура продолжает мониторинг объектов. Надзорный орган следит за тем, чтобы подрядчики исправили все ошибки и привели территории к нормам качества.
|Объект контроля
|Детали ситуации
|Финансирование
|111 млн рублей
|Локация
|Вольск и Вольский район (дворы школ, детских садов)
|Статус
|Устранение нарушений под контролем прокуратуры
Контроль за расходованием бюджетных средств на благоустройство в регионах становится приоритетом, чтобы избежать ситуаций, когда формальная отчетность о выполнении работ не совпадает с реальным положением дел на местах.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.