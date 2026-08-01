Прокуратура Саратовской области требует исправить брак в дворах детсадов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал действия прокуратуры Саратовской области, которая вмешалась в процесс благоустройства дворов школ и детских садов в Вольске и Вольском районе. Поводом для внимания стали многочисленные нарушения при работах, на которые государство потратило 111 миллионов рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Детский сад

Сумма финансирования оказалась несоразмерна результату: объекты сдали с серьезными качественными недостатками. В итоге надзорное ведомство инициировало проверку и потребовала устранить брак.

"В Вольске 111 млн отдали. В итоге работа выполнена некачественно. Прокуратура правильно сделала, вмешалась", — отметил Вячеслав Володин.

Особо политик выделил работу нового прокурора области Романа Пантелеева. По словам Володина, глава ведомства взял ситуацию под личный контроль сразу после вступления в должность.

На текущий момент прокуратура продолжает мониторинг объектов. Надзорный орган следит за тем, чтобы подрядчики исправили все ошибки и привели территории к нормам качества.

Объект контроля Детали ситуации Финансирование 111 млн рублей Локация Вольск и Вольский район (дворы школ, детских садов) Статус Устранение нарушений под контролем прокуратуры

Контроль за расходованием бюджетных средств на благоустройство в регионах становится приоритетом, чтобы избежать ситуаций, когда формальная отчетность о выполнении работ не совпадает с реальным положением дел на местах.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова